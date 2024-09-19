Видео В лесу Вакарбулли обнаружилось место проведения языческого ритуала

Как рассказал исследователь паранормальных явлений Петерис Валдманис, найденное в лесу сооружение и изображенные на нем символы использовались еще в третьем тысячелетии до нашей эры. По его словам, в то время люди наносили такие символы, как пентакль и пентаграмма, на здания и одежду как защитные.

Он объяснил, что интерпретация и использование символов зависят от точки зрения человека. Символы на найденном сооружении обозначают гармонию, баланс, защиту, связь с природой. Однако, по его мнению, ритуал был нарушен или проведен лишь до половины, о чем свидетельствуют неправильная форма треугольника и сметенные в сторону связанные ветки.

Госполиция осмотрела место происшествия, но не обнаружила никаких признаков правонарушения.

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