Может показаться, что в наше время культовые ритуалы и черная магия не практикуются. Однако женщина, гулявшая по лесу в Вакарбулли, обнаружила место, где, похоже, проводили языческий ритуал, сообщает программа Bez Tabu на телеканале TV3.
Видео ⟩ В лесу Вакарбулли обнаружилось место проведения языческого ритуала
Как рассказал исследователь паранормальных явлений Петерис Валдманис, найденное в лесу сооружение и изображенные на нем символы использовались еще в третьем тысячелетии до нашей эры. По его словам, в то время люди наносили такие символы, как пентакль и пентаграмма, на здания и одежду как защитные.
Он объяснил, что интерпретация и использование символов зависят от точки зрения человека. Символы на найденном сооружении обозначают гармонию, баланс, защиту, связь с природой. Однако, по его мнению, ритуал был нарушен или проведен лишь до половины, о чем свидетельствуют неправильная форма треугольника и сметенные в сторону связанные ветки.
Госполиция осмотрела место происшествия, но не обнаружила никаких признаков правонарушения.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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