Уже две страны хотят выйти из системы предоставления убежища ЕС

"Необходимы решительные меры против нелегальной миграции", - заявил Бока в посте на платформе микроблогов X. Именно поэтому Будапешт хочет обратиться в Еврокомиссию с просьбой о выходе из системы предоставления убежища ЕС, добавил он.

Маловероятно, что нидерландско-венгерская инициатива будет успешной. Чтобы исключить эти страны из миграционной схемы ЕС, потребуется согласие всех 27 государств-членов.

В среду, 18 сентября, стало известно, что с просьбой о получении исключительного статуса в системе предоставления убежища ЕС в Еврокомиссию обратились Нидерланды. Установив самые строгие в Европе правила предоставления убежища, правое правительство Нидерландов хочет ужесточить борьбу с нежелательной иммиграцией.

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