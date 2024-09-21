"Конечно, это была немножко Европа": Шендерович о Советской Латвии

В беседе с журналисткой Алёной Борисовой он вспоминал свое детство и ежегодные поездки в Саулкрасты на протяжении 10 лет. Виктор Шендерович отметил, что уже тогда Латвия и Рига держались особняком и были европейскими:

"Советская Прибалтика, как мы ее тогда называли, это всегда была немножечко заграница. Больше всех заграницей был Таллинн. По понятным даже географическим причинам [...].

Конечно, это была немножко Европа. Мои рижские друзья, которые потом появились и на них было написано... и на советских рижанах даже немножечко было "написано": "Вы нас с собой не путайте". Калныньш всегда играл иностранцев. Вия Артмане всегда была больше для Сомерсета Моэма, чем для ролей колхозницы какой-нибудь. Это всегда чувствовалось".

"Это чувствовалось. Не совсем Советский Союз", - резюмирует Шендерович.

Еще будучи мальчишкой, он получил первые исторические уроки, когда во время чемпионата по футболу 1966 года понял, что старики - хозяева дома, который они снимают, болеют за Германию, а не за СССР:

"Мне 8 лет. Я помню это как некоторый разлом башки. "Советские люди"... а мысль о том, что "советскими людьми" они стали в возрасте примерно 45 лет, а до этого были совсем не советскими, и вся тема оккупации. Конечно, это все пришло в сознание позже".

Видео: Интервью с Виктором Шендеровичем

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