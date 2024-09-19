Принадлежащая миллиардеру Илону Маску компания Tesla удаленно заблокировала Cybertruck главы Чечни Рамзана Кадырова, сообщил он сам.
Кадыров пожаловался, что Илон Маск заблокировал его контрабандный Cybertruck
"Некрасиво поступил Илон Маск. Дарит от души дорогие подарки, а потом удаленно их отключает. Вы наверняка помните его подарок - Кибертрак, который мы оснастили пулеметом и отправили на СВО [так в РФ называют вторжение в Украину - ред.]. Машина прекрасно справлялась с боевыми задачами. Демонстрировала маневренность и хорошую защиту экипажа. Так вот, недавно Маск удаленно отключил кибертрак. Не по-мужски это. Пришлось отбуксировать железного коня. Ну как так, Илон? Разве так делается?", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
В августе Кадыров заявил, что Маск подарил ему Cybertruck. На видео, опубликованном в Telegram-канале чеченского лидера, видно, как он едет на электромобиле по улицам Грозного, при этом в багажнике машины был размещен пулемет.
Позже сам Илон Маск опроверг информацию о передаче автомобиля Кадырову. "Вы серьезно настолько отсталы, что думаете, что я подарил кибертрак российскому генералу?" - написал он в соцсети X.
Электрический полноприводный пикап Cybertruck компании Tesla был запущен в производство в 2023 году. На одном заряде автомобиль может проехать более 800 километров. Официально эта модель в России не продается; цена таких автомобилей, ввезенных из-за границы, превышает 20 миллионов рублей (около 200 тыс. евро).
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