Кадыров пожаловался, что Илон Маск заблокировал его контрабандный Cybertruck

"Некрасиво поступил Илон Маск. Дарит от души дорогие подарки, а потом удаленно их отключает. Вы наверняка помните его подарок - Кибертрак, который мы оснастили пулеметом и отправили на СВО [так в РФ называют вторжение в Украину - ред.]. Машина прекрасно справлялась с боевыми задачами. Демонстрировала маневренность и хорошую защиту экипажа. Так вот, недавно Маск удаленно отключил кибертрак. Не по-мужски это. Пришлось отбуксировать железного коня. Ну как так, Илон? Разве так делается?", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

В августе Кадыров заявил, что Маск подарил ему Cybertruck. На видео, опубликованном в Telegram-канале чеченского лидера, видно, как он едет на электромобиле по улицам Грозного, при этом в багажнике машины был размещен пулемет.

Позже сам Илон Маск опроверг информацию о передаче автомобиля Кадырову. "Вы серьезно настолько отсталы, что думаете, что я подарил кибертрак российскому генералу?" - написал он в соцсети X.

Электрический полноприводный пикап Cybertruck компании Tesla был запущен в производство в 2023 году. На одном заряде автомобиль может проехать более 800 километров. Официально эта модель в России не продается; цена таких автомобилей, ввезенных из-за границы, превышает 20 миллионов рублей (около 200 тыс. евро).

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