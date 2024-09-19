Источником информации, лежащей в основе расследования, стал Андрей Матус, который, по его собственным словам, был связан с ФСБ России. По словам Матуса, Невзлин поручил Блинову организовать нападение на Волкова за 250 тысяч долларов. Невзлин дал и другие указания, которые Блинов якобы выполнил.

В расследовании мелькает и другая кличка Блинова - "человек из Риги". Также журналисты и ФБК выяснили, что данные Блинова совпадают с данными адвоката Анатолия Блинова. По данным журналистского издания "Агентство", Блинов был членом правления "Газпром-медиа", а сейчас живет в Польше. The Insider утверждает, что он путешествует, используя фальшивый латвийский паспорт.

Расследование ФБК установило, что Невзлин был недоволен результатами атаки и не выплатил Блинову обещанные 250 тысяч долларов США, вынудив его вернуть устройства, которые могли содержать переписку о Волкове. Устройства должен был забрать Матус, который обнародовал их содержимое через ФБК, а также через российский телеканал RT, где соответствующие материалы были опубликованы еще до обнародования расследования ФБК.

Невзлин заявил, что это не связано с какими-либо нападениями, и заявил, что ФБК намеренно повторяет "утечки" из Москвы, которые "полностью соответствуют основным нарративам пропаганды [российского диктатора Владимира] Путина".

Обвинения ФБК в адрес Невзлина вызвали большой резонанс в кругах русских эмигрантов, оппозиции и активистов.

В фильме, созданном командой Навального, также прозвучали утверждения о том, что латвийские правоохранители, возможно, помогли Невзлину выступить против кремлевских оппозиционеров в обмен на взятки. Министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис заявил на этой неделе в интервью программе TV3 900 sekundes, что Латвия очень серьезно относится к этим обвинениям и ответственно их оценивает.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!