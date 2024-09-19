В Польше задержан Анатолий Блинов, которого соратники заключенного в тюрьму российского оппозиционера Алексея Навального подозревают в организации нападения на Леонида Волкова в Вильнюсе в марте этого года.
В Польше задержан предполагаемый организатор избиения Волкова. В расследовании ФБК его назвали "человек из Риги"
О задержании Блинова сообщило издание "Сирена" со ссылкой на прокуратуру Польши.
Представитель прокуратуры подтвердил изданию, что Анатолий Б. приговорен к трем месяцам ареста в рамках уголовного расследования. По какой статье возбуждено дело, неизвестно, но расследование ведет Мазовецкий отдел Управления по борьбе с организованной преступностью Польши. Дополнительная информация пока недоступна.
Представитель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Мария Певчих заявила, что у нее есть "еще несколько важных дополнений по поводу ареста Блинова, но они будут предоставлены чуть позже".
Предполагаемые виновники нападения - граждане Польши, которые в настоящее время также находятся под стражей в этой стране.
Как сообщалось, 12 марта Леонид Волков подвергся нападению возле своего дома в Вильнюсе. Когда политик приехал туда на своей машине, неизвестный напал на него, распылил слезоточивый газ и начал избивать Волкова молотком для мяса. После нападения политик был доставлен в больницу со сломанной рукой и несколькими синяками на ноге.
Галерея: Нападение на Волкова в Литве
12 сентября ФБК опубликовал результаты расследования, согласно которым нападение на Волкова заказал проживающий в Израиле бизнесмен, бывший представитель руководства нефтяной компании "ЮКОС" Леонид Невзлин.
Источником информации, лежащей в основе расследования, стал Андрей Матус, который, по его собственным словам, был связан с ФСБ России. По словам Матуса, Невзлин поручил Блинову организовать нападение на Волкова за 250 тысяч долларов. Невзлин дал и другие указания, которые Блинов якобы выполнил.
В расследовании мелькает и другая кличка Блинова - "человек из Риги". Также журналисты и ФБК выяснили, что данные Блинова совпадают с данными адвоката Анатолия Блинова. По данным журналистского издания "Агентство", Блинов был членом правления "Газпром-медиа", а сейчас живет в Польше. The Insider утверждает, что он путешествует, используя фальшивый латвийский паспорт.
Расследование ФБК установило, что Невзлин был недоволен результатами атаки и не выплатил Блинову обещанные 250 тысяч долларов США, вынудив его вернуть устройства, которые могли содержать переписку о Волкове. Устройства должен был забрать Матус, который обнародовал их содержимое через ФБК, а также через российский телеканал RT, где соответствующие материалы были опубликованы еще до обнародования расследования ФБК.
Невзлин заявил, что это не связано с какими-либо нападениями, и заявил, что ФБК намеренно повторяет "утечки" из Москвы, которые "полностью соответствуют основным нарративам пропаганды [российского диктатора Владимира] Путина".
Обвинения ФБК в адрес Невзлина вызвали большой резонанс в кругах русских эмигрантов, оппозиции и активистов.
В фильме, созданном командой Навального, также прозвучали утверждения о том, что латвийские правоохранители, возможно, помогли Невзлину выступить против кремлевских оппозиционеров в обмен на взятки. Министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис заявил на этой неделе в интервью программе TV3 900 sekundes, что Латвия очень серьезно относится к этим обвинениям и ответственно их оценивает.
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