Грузия: Убийство трансгендерной женщины вызвало негодование на фоне "кампании ненависти" властей

Убийство произошло на фоне предвыборной кампании, которую правящая партия «Грузинская мечта» проводит под лозунгом «борьбы с ЛГБТ-пропагандой» и защиты семейных ценностей — и через день после принятия парламентом ограничивающего права ЛГБТ-людей законодательства.

Часть правозащитных и квир-организаций считает произошедшее следствием гомофобной риторики и политики нынешних властей. Грузинское ЛГБТ-сообщество не раз становилось мишенью для нападений ультраправых групп, заявляя при этом о лояльном отношении к ним властей. Но в последнее время, по словам правозащитников, гомофобная риторика усилилась со стороны самих представителей властей.

«Политическая гомо/би/трансфобия стала официальным дискурсом и идеологией властей, что наиболее ярко продемонстрировано вчера в принятии фашистского анти-ЛГБТ законодательства. Очевидно, что политика ненависти приводит к серьезным последствиям — угнетению, маргинализации и насилию в отношении ЛГБТКИ. Дело об убийстве Кесарии Абрамидзе невозможно воспринимать без этого тяжелого общего контекста», — заявили в неправительственной организации «Центр социальной справедливости».

В организации Tbilisi Pride, которая не раз становилась мишенью гомофобных групп отметили, что отягчающее обстоятельство убийства связано как с фемицидом, так и с трансфобией.