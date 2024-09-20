В Грузии задержан подозреваемый в резонансном и жестоком убийстве трансгендерной женщины Кесарии Абрамидзе. 37-летняя модель и одна из самых известных трансгендерных женщин в Грузии была найдена мертвой в собственной квартире в Тбилиси 18 сентября.
Грузия: Убийство трансгендерной женщины вызвало негодование на фоне "кампании ненависти" властей
Полиция задержала 26-летнего подозреваемого в убийстве по «горячим следам». Следствие считает, что задержанный на почве спора нанес Абрамидзе множество ножевых ранений в ее квартире, после чего скрылся с места преступления.
Абрамидзе умерла от полученных ран на месте. В качестве вещественного доказательства, согласно МВД, было изъято орудие преступления — нож.
Следствие ведется по статье об умышленном убийстве по гендерному признаку и с особой жестокостью. Статья предусматривает от 16 до 20 лет или бессрочное лишение свободы.
Грузинские телеканалы распространили кадры с камер наблюдения у подъезда Абрамидзе, на которых предположительно задержанный мужчина ждет лифт, а через некоторое время сбегает по лестнице.
Адвокат подозреваемого пока не делала заявлений по поводу его позиции.
«Кампания ненависти»
Убийство Абрамидзе, которая участвовала во многих телевизионных шоу и не скрывала свою гендерную идентичность, вызвало широкий резонанс в Грузии.
«Ужасное убийство! Отрицание человечности! Может хоть это отрезвит наше общество… погрязшее в ненависти, ненависть, которая дает врагу возможность для любых манипуляций, которая ослабляет и разделяет нас. Может хотя бы смерть этой красивой молодой женщины нас очеловечить и охристианить… Пусть эта трагедия не будет напрасной!» — написала президент Грузии Саломе Зурабишвили в Facebook.
Убийство произошло на фоне предвыборной кампании, которую правящая партия «Грузинская мечта» проводит под лозунгом «борьбы с ЛГБТ-пропагандой» и защиты семейных ценностей — и через день после принятия парламентом ограничивающего права ЛГБТ-людей законодательства.
Часть правозащитных и квир-организаций считает произошедшее следствием гомофобной риторики и политики нынешних властей. Грузинское ЛГБТ-сообщество не раз становилось мишенью для нападений ультраправых групп, заявляя при этом о лояльном отношении к ним властей. Но в последнее время, по словам правозащитников, гомофобная риторика усилилась со стороны самих представителей властей.
«Политическая гомо/би/трансфобия стала официальным дискурсом и идеологией властей, что наиболее ярко продемонстрировано вчера в принятии фашистского анти-ЛГБТ законодательства. Очевидно, что политика ненависти приводит к серьезным последствиям — угнетению, маргинализации и насилию в отношении ЛГБТКИ. Дело об убийстве Кесарии Абрамидзе невозможно воспринимать без этого тяжелого общего контекста», — заявили в неправительственной организации «Центр социальной справедливости».
В организации Tbilisi Pride, которая не раз становилась мишенью гомофобных групп отметили, что отягчающее обстоятельство убийства связано как с фемицидом, так и с трансфобией.
«Если бы не ненависть, которую государство сначала поощрило, а затем узаконило, Кесария прожила бы еще долго […] Сегодня жизнь нашего сообщества в Грузии проходит от трагедии к трагедии, в страхе перед тем, кого нам придется оплакивать следующим, или не окажемся ли мы следующими. Системно порождаемая ненависть ни к чему не приводит и всегда приводит к насилию, оставляя свой след на наших телах», — говорится в заявлении, распространенном в связью с убийством Абрамидзе.
В организации призвали МВД подключить независимых экспертов и представителей стран-партнеров для проведения эффективного расследования и предотвращения подобных преступлений ненависти в будущем.
Закон об ЛГБТ
Соболезнование близким Абрамидзе на своей странице в фейсбуке выразила вице-спикер парламента и председатель постоянного парламентского совета по гендерному равенству Нино Цилосани.
Она предположила, что Абрамидзе не раз становилась жертвой насилия со стороны своего партнера. Пост Цилосани вызвал у части пользователей негодование, так как она была в числе 84 депутатов проголосовавших за гомофобный пакет законодательных изменений. Большая часть оппозиции в рассмотрении пакета и голосовании не участвовала.
Законопроект «О защите семейных ценностей и несовершеннолетних» и изменения в еще 18 действующих законах вводят ряд запретов для квир-людей. Под запрет среди прочего попадают хирургические операции и другие медицинские манипуляции, способствующие трансгендерному переходу.
Кроме этого, запрещается рекламировать, вносить в образовательные программы или распространять в учебных заведениях и эфирах информацию, которая направлена на «популяризацию» трансгендерности и однополых отношений.
С этой же целью запрещено проводить публичные собрания — то есть митинги и шествия.
Более тридцати грузинских гражданских организаций призвали президента Грузии наложить вето на этот пакет, назвав его узакониванием ненависти, цензуры и дискриминации.
В ЕС также призвали власти полностью пересмотреть этот пакет, отметив, что он подрывает фундаментальные права и приведет к дискриминации и стигматизации части населения Грузии.