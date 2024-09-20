87-летняя русскоязычная женщина, пережившая Вторую мировую войну, считает, что войну спровоцировали Украина и США.

"Это ужасно. Я против таких [надписей]. (...) Если бы [президент Украины Владимир] Зеленский не разрешил бы около границы американцам размещаться, этого бы не было", - сказала Анна.

Ее поддержал и говорящий на латышском Дмитрий, который также выразил поддержку диктатору Путину.

Между тем владельцы рекламной площадки заявляют, что произошедшее квалифицируют как вандализм. О случившемся проинформированы муниципалитет и полиция.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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