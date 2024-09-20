Россия нанесла удар по дому престарелых в Сумах

Все 13 пострадавших были направлены в больницы. Еще 147 пожилых людей, которые проживали в доме престарелых, были эвакуированы и переведены в другие заведения.

Украинские властей сообщают, что по дому престарелых был нанесен удар управляемой авиабомбой.

Украинская прокуратура заявила, что в момент удара в пансионате находился 221 пациент, из которых более 80 были прикованы к постели, а также 60 сотрудников.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении высказался об ударе по дому престарелых в Сумах

"Сейчас в Сумах продолжаются спасательные работы после удара российской бомбы. Продолжается эвакуация людей и проверяется, есть ли люди под завалами. Россия не могла не знать, что этот пансионат для пожилых людей - не военная база, не военный объект", - заявил президент Украины.

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