В Агенскалнсе пройдёт Фестиваль картофеля

В этом году также пройдут конкурс чистки картофеля на скорость, кулинарный мастер-класс, выставка-дегустация сортов картофеля, лекция о картофеле в мировых культурах и питании, викторины, будет работать поп-ап-студия Radio Skonto, а по завершении фестиваля состоится концерт группы Alum Alu.

В фестивале примут участие торговцы из нескольких регионов Латвии - например, органическое хозяйство Pumpuri, Kaķīši, Vārpas и другие торговцы. Также на фестивале фермеры поделятся опытом и дадут советы по выращиванию и хранению картофеля, а торговцы порекомендуют разные способы его приготовления, рассказали представители фестиваля.

Во время фестиваля поставщики общественного питания представят различные варианты блюд из картофеля: вареники, блины, пиццы, пироги, сладкий картофель фри и другие.

Фестиваль пройдёт с 9:00 до 17:00. Вход и участие во всех мероприятиях фестиваля бесплатные.

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