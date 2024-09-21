Тихорецкий район Краснодарского края в ночь на субботу, 21 сентября, подвергся атаке украинских беспилотников, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. По его словам, из-за падения обломков одного из них "возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы, началась детонация". Кондратьев также сообщил о временной эвакуации жителей "поселка, находящегося рядом с местом возгорания" в близлежащие населенные пункты.

Telegram-канал Astra со ссылкой на местных жителей пишет о мощном взрыве и последующей детонации на складе боеприпасов в поселке Каменный близ города Тихорецк. По данным канала, в поселке также находятся две войсковые части РФ.

Атакованы сразу два больших склада боеприпасов российской армии. Первый — возле села Каменный Краснодарского края — на видео. А также второй 23-й арсенал ГРАУ в Тверской области, неподалеку от Торопца. Кадров оттуда пока нет, но спутники уже показывают сигнатуру пожаров pic.twitter.com/XatjEdjJcr — IanMatveev (@ian_matveev) September 21, 2024

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