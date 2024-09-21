В России после удара дронов закрыто движение на участке шоссе Москва - граница Латвии

Трасса соединяет столицу России с Великими Луками, а затем с пограничным пунктом Бурачки на границе с Латвией.

На латвийской стороне находится пограничный пункт Терехово.

В России трасса М9 "Балтия" закрыта с 322-го по 420-й километр - от Куньи до Нелидова.

Ограничения будут действовать до "особого распоряжения".

Российские СМИ опубликовали карты, рекомендующие объезжать этот участок от Великих Лук до Нелидова по дорогам южнее трассы М9 в сторону Смоленска.

По данным Telegram-канала "Астра" и других СМИ, в районе закрытого участка трассы находится поселок Октябрьский, где был нанесен удар по 23-му арсеналу Главного ракетно-артиллерийского управления России.

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