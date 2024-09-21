Движение на участке трассы Москва - граница с Латвией временно закрыто после того, как минувшей ночью украинский беспилотник нанес удар по складу оружия в Тверской области, сообщают в субботу российские СМИ со ссылкой на дорожную администрацию.
В России после удара дронов закрыто движение на участке шоссе Москва - граница Латвии
Трасса соединяет столицу России с Великими Луками, а затем с пограничным пунктом Бурачки на границе с Латвией.
На латвийской стороне находится пограничный пункт Терехово.
В России трасса М9 "Балтия" закрыта с 322-го по 420-й километр - от Куньи до Нелидова.
Ограничения будут действовать до "особого распоряжения".
Российские СМИ опубликовали карты, рекомендующие объезжать этот участок от Великих Лук до Нелидова по дорогам южнее трассы М9 в сторону Смоленска.
По данным Telegram-канала "Астра" и других СМИ, в районе закрытого участка трассы находится поселок Октябрьский, где был нанесен удар по 23-му арсеналу Главного ракетно-артиллерийского управления России.
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