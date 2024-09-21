Судно с грузом взрывоопасных удобрений продолжает свой путь в Балтийское море

Он подтвердил сообщения СМИ о том, что судно нагружено 20 000 т аммиачной селитры. "По сути, это опасный товар", - сказал он. Кроме того, неизвестно, какие конкретные угрозы несет этот груз. Очень взрывоопасное химическое вещество стало причиной катастрофы в столице Ливана Бейруте в августе 2020 года, где в порту годами неправильно хранили большое количество этого химического вещества. Тогда погибло более 200 человек.

Норвежская газета The Barents Observer сообщила, что судно Ruby вышло из российского порта Кандалакша в Мурманской области в конце августа и направилось на Канарские острова. Однако грузовое судно под мальтийским флагом попало в шторм у норвежского побережья, получило незначительные повреждения и стало искать безопасную гавань. После некоторого пребывания в порту Тромсе судно попросили покинуть его и направиться туда, где его можно пришвартовать и отремонтировать.

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