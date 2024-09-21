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Судно с грузом взрывоопасных удобрений продолжает свой путь в Балтийское море

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Фото: Ekrānuzņēmumus no Twitter

У берегов Норвегии застряло пострадавшее в результате шторма грузовое судно, перевозившее опасные удобрения из России. На судне, которое вышло из Мурманска, находится большое количество аммиачной селитры. Ранним утром в субботу телеканал ntv.de сообщил, что страны на побережье Балтийского моря внимательно следят за ситуацией, однако немецким властям неизвестно, отправится ли судно Ruby и в Балтийское море. Тем временем датская лоцманская компания DanPilot подтвердила сегодня датскому телеканалу TV2, что при пересечении пролива Большой Бельт судну будут помогать датские лоцманы.

Для судна, перевозящего опасный груз аммиачной селитры, в Дании уже заказан лоцман, который сегодня поднимется на борт и покинет судно, как только оно пройдет мимо южной оконечности датского острова Фальстер.

По данным Marinetraffic, судно Ruby с прошлой ночи находится на западном побережье Норвегии.

О дальнейшем маршруте судна ясности нет. Его пункт назначения - Клайпедский порт в Литве, которая уже запретила судну въезд в страну.

МИД Финляндии пока отказывается комментировать этот вопрос, сообщил Yle представитель министерства. Однако МИД внимательно следит за ситуацией.

Поврежденное грузовое судно Ruby сначала в ночь на субботу стояло на месте. В данный момент неизвестно, достигнет ли оно немецких вод и если да, то когда. "Мы следим за судном и координируем свою работу с властями Германии и соседних - скандинавских стран", - указал телеканалу ntv.de пресс-секретарь федеральной полиции Бад-Брамштедта Вольф Винтерхофф.

Он подтвердил сообщения СМИ о том, что судно нагружено 20 000 т аммиачной селитры. "По сути, это опасный товар", - сказал он. Кроме того, неизвестно, какие конкретные угрозы несет этот груз. Очень взрывоопасное химическое вещество стало причиной катастрофы в столице Ливана Бейруте в августе 2020 года, где в порту годами неправильно хранили большое количество этого химического вещества. Тогда погибло более 200 человек.

Норвежская газета The Barents Observer сообщила, что судно Ruby вышло из российского порта Кандалакша в Мурманской области в конце августа и направилось на Канарские острова. Однако грузовое судно под мальтийским флагом попало в шторм у норвежского побережья, получило незначительные повреждения и стало искать безопасную гавань. После некоторого пребывания в порту Тромсе судно попросили покинуть его и направиться туда, где его можно пришвартовать и отремонтировать.

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