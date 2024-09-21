У берегов Норвегии застряло пострадавшее в результате шторма грузовое судно, перевозившее опасные удобрения из России. На судне, которое вышло из Мурманска, находится большое количество аммиачной селитры. Ранним утром в субботу телеканал ntv.de сообщил, что страны на побережье Балтийского моря внимательно следят за ситуацией, однако немецким властям неизвестно, отправится ли судно Ruby и в Балтийское море. Тем временем датская лоцманская компания DanPilot подтвердила сегодня датскому телеканалу TV2, что при пересечении пролива Большой Бельт судну будут помогать датские лоцманы.
Судно с грузом взрывоопасных удобрений продолжает свой путь в Балтийское море
Для судна, перевозящего опасный груз аммиачной селитры, в Дании уже заказан лоцман, который сегодня поднимется на борт и покинет судно, как только оно пройдет мимо южной оконечности датского острова Фальстер.
По данным Marinetraffic, судно Ruby с прошлой ночи находится на западном побережье Норвегии.
О дальнейшем маршруте судна ясности нет. Его пункт назначения - Клайпедский порт в Литве, которая уже запретила судну въезд в страну.
RUBY is stationary at Skagerak entrance, her tug has made some movements during morning.— auonsson (@auonsson) September 21, 2024
The danish patrol boat just passed.
So, status quo as seen on AIS.
But curious why she stopped. Awaiting tug? Ordered to stop? Something wrong? Owners finding a solution? pic.twitter.com/BrJRx39VdK
МИД Финляндии пока отказывается комментировать этот вопрос, сообщил Yle представитель министерства. Однако МИД внимательно следит за ситуацией.
Поврежденное грузовое судно Ruby сначала в ночь на субботу стояло на месте. В данный момент неизвестно, достигнет ли оно немецких вод и если да, то когда. "Мы следим за судном и координируем свою работу с властями Германии и соседних - скандинавских стран", - указал телеканалу ntv.de пресс-секретарь федеральной полиции Бад-Брамштедта Вольф Винтерхофф.
Он подтвердил сообщения СМИ о том, что судно нагружено 20 000 т аммиачной селитры. "По сути, это опасный товар", - сказал он. Кроме того, неизвестно, какие конкретные угрозы несет этот груз. Очень взрывоопасное химическое вещество стало причиной катастрофы в столице Ливана Бейруте в августе 2020 года, где в порту годами неправильно хранили большое количество этого химического вещества. Тогда погибло более 200 человек.
Норвежская газета The Barents Observer сообщила, что судно Ruby вышло из российского порта Кандалакша в Мурманской области в конце августа и направилось на Канарские острова. Однако грузовое судно под мальтийским флагом попало в шторм у норвежского побережья, получило незначительные повреждения и стало искать безопасную гавань. После некоторого пребывания в порту Тромсе судно попросили покинуть его и направиться туда, где его можно пришвартовать и отремонтировать.
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