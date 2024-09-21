Финляндия предупредила своих граждан об опасности поездок в Россию из-за риска попасть в "обменный фонд". Финское издание YLE сообщает, что полиция безопасности Супо предупреждает: граждане Финляндии, направляющиеся в Россию или находящиеся там, могут столкнуться с угрозой "дипломатии заложников".
Финляндия призывает граждан не ездить в Россию: вы можете стать частью "обменного фонда"
Полиция отмечает, что обмен пленными между западными странами и Россией в августе грозит стать прецедентом, который заставит Россию продолжать использовать владельцев паспортов других стран в качестве материала для дипломатического обмена, чтобы завладеть своими агентами разведслужб. Если Кремль захочет привезти важных людей из других стран, для этого не будет никаких препятствий, сказал представитель Супо Петери Лалу.
Воислав Торден может быть одним из заключенных в Финляндии, которого может захотеть освободить Россия. Финская криминальная полиция подозревает, что Троден в 2014 и 2015 годах совершал в Украине военные преступления.
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