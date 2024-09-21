Видео Как датчанин Линус научился бегло говорить по-латышски и полюбил нашу землю

Латышские народные танцы он начал танцевать еще четыре года назад, когда был учеником по обмену в Латвии. Вернувшись домой, он продолжил изучать латышский язык и теперь говорит на нем бегло.

В рамках Европейского проекта добровольной работы Линус вернулся, чтобы помочь другим учащимся по обмену в Латвии. Народные танцы тоже не забыты - он стал частью одного из местных танцевальных коллективов.

"Фантастическая возможность освоить новую культуру, новый язык. Культура идет вместе с языком, ты не можешь до конца понять культуру, если не говоришь на этом языке", - говорит Линус.

Видео: Сюжет TV3

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