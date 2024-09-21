Зеленский: мы возвращаем войну в Россию

На уничтоженных складах боеприпасов находились тактические ракеты и управляемые авиабомбы. По словам Зеленского, там было все, что Россия использует, чтобы терроризировать украинские города.

"Сегодня вновь стоит отметить мастерство, точность стрельбы наших солдат именно на территории противника. Это то, что фундаментально меняет ситуацию - наша способность вернуть войну в Россию", - сказал он в видеосообщении вечером 21 сентября.

Зеленский подчеркнул, что Вооруженные силы Украины сделали это благодаря своим способностям и оружию - без тех средств, которые могли бы предоставить союзники для значительного ускорения окончания этой войны.

Как сообщалось ранее, в ночь на 21 сентября был нанесен удар по складу вблизи поселка Каменный Тихорецкого района Краснодарской области, а также по 23-му арсеналу Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России по Тверской области, недалеко от Торопца.

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