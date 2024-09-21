По подозрению в контрабанде людей правоохранители задержали в Германии 38-летнего латвийца с паспортом негражданина, сообщает Латвийское телевидение со ссылкой на СМИ Welt.
По подозрению в контрабанде людей в Германии задержали негражданина Латвии
В момент задержания вместе с ним в автомобиле находились 7 сирийских мигрантов. Троих мигрантов нашли в багажнике.
Подданный Латвии мигрантов, возможно, вез из Словении в Германию, причем делал это без водительских прав.
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