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По подозрению в контрабанде людей в Германии задержали негражданина Латвии

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Полиция Германии. Иллюстративное фото.
Полиция Германии. Иллюстративное фото. Фото: JANA RODENBUSCH/REUTERS

По подозрению в контрабанде людей правоохранители задержали в Германии 38-летнего латвийца с паспортом негражданина, сообщает Латвийское телевидение со ссылкой на СМИ Welt.

В момент задержания вместе с ним в автомобиле находились 7 сирийских мигрантов. Троих мигрантов нашли в багажнике.

Подданный Латвии мигрантов, возможно, вез из Словении в Германию, причем делал это без водительских прав.

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