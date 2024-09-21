Из больницы забрали больных дифтерией детей. Полиция задержала родителей

Как уже сообщалось, 16 сентября скончался четырехлетний мальчик, который болел дифтерией. Он не был вакцинирован от этой болезни.

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC), получив информацию о подтвержденном случае дифтерии, начал эпидемиологическое расследование и организацию противопандемических мероприятий.

Дифтерия была диагностирована у трех детей и одного взрослого. Все случаи связаны между собой.

Врач Агенскалнской клиники Эдгар Меднис в субботу утром написал в Telegram, что в пятницу днем родители воспользовались своим правом, предусмотренным Законом о правах пациентов, и решили отказаться от дальнейшего лечения своих детей в Детской клинической больнице (BKUS), уведомили персонал и забрали детей из больницы.

"Это решение было основано на обоснованном беспокойстве родителей о том, что здоровью и жизни их дочерей может быть нанесен вред, как это произошло с их младшим братом, которого, по мнению родителей, врачи "залечили" до смерти", - говорится в заявлении.

Недостаточный охват вакцинацией создает риск вспышки дифтерии и распространения инфекции, считают в SPKC. Осложнения дифтерии представляют серьезную угрозу для здоровья и жизни особенно невакцинированных пациентов.

SPKC напоминает, что вакцинация против дифтерии проводится за счет государственных средств всем желающим в любом возрасте.

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