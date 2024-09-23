В соответствии с критериями Минобразования сеть школ реорганизована в восьми самоуправлениях

Новая модель финансирования "Программа в школе" предусматривает, что целевые дотации из государственного бюджета в полном объеме будут выделяться самоуправлениям, которые привели в порядок школьную сеть.

Если бы модель была внедрена в этом году, то Алуксне, Адажи, Кекаве, Марупе, Олайне, Саласпилсу, Саулкрасты и Валке не пришлось бы изыскивать недостающие средства в своих бюджетах.

Остальным муниципалитетам пришлось бы искать софинансирование. Больше всего пришлось бы заплатить Риге - 2 198 831 евро. Екабпилсское и Прейльское самоуправления также должны были бы доплатить более миллиона евро, а Юрмала и Лиепая - менее 100 000 евро.

По данным МОН, внедрение модели в этом году обошлось бы самоуправлениям в 16 443 755 евро.

Согласно утвержденному правительством графику повышения самой низкой ставки заработной платы учителей, она вырастет с 9,54 евро до 10,35 евро в 2025 году. При нынешней сети школ и при условии, что ставка останется неизменной в течение года, самоуправлениям пришлось бы изыскать в своих бюджетах в общей сложности 17 839 922 евро.

Еще весной руководство Министерства образования заявило, что по меньшей мере 12 самоуправлений привели в порядок свои школьные сети.

Министерство образования обещает уточнить окончательное число самоуправлений, которые должны будут софинансировать новую модель, как только будут приняты решения о ее внедрении.

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