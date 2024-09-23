"Это не купишь за деньги". Элина Дидрихсоне расплакалась перед телекамерами

Супруги поделились в шоу своими самыми сокровенными мечтами. Они хотят большую семью, но, к сожалению, пока не получается.

"У меня только одна мечта - я хочу снова забеременеть, но вот уже год или полтора не получается, и я понимаю, что это не купишь ни за какие деньги", - рассказала Элина и разрыдалась.

Несмотря на то, что мечта о большой семье пока не реализована, Элина благодарна своему сыну Джейсону, которому пара сейчас уделяет все время и силы.

Она также очень благодарна своему мужу Наурису: "Мне очень повезло, что он есть в моей жизни. Я молилась и мечтала о нем. Видя его отношение, я хочу большую семью, потому что считаю, что это тоже моя миссия, раз Бог так много дал мне. Дети - это святое. Конечно, больно осознавать, что у тебя вроде бы все есть, но главное ты не можешь реализовать, но моя душа спокойна, потому что я понимаю, что все в руках Божьих".

Услышав это, Наурис тоже расчувствовался.

"Я знаю, что все получится, я верю, даже если сейчас кажется, что все безнадежно", - оптимистично смотрит в будущее Элина.

Дидрихсоне родила сына 12 июля 2022 года. Но потом публично заявила о том, что после рождения ребенка у нее не наладился менструальный цикл и это мешает паре завести еще одного ребенка. Она все еще надеется, что все получится.

Напомним, имя Элины Дидрихсоне неоднократно звучало в связи со скандалами, она также попадала в поле зрение PTAC и VID.

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