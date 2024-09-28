Вот шесть вещей, которые секстерапевты хотят, чтобы вы знали с юных лет, и объясняют, почему нам следует перестать так сильно беспокоиться о том, испытали мы или не испытали оргазм. "В целом информации о сексе очень много, но большая ее часть вводит в заблуждение", - подчеркивает эксперт.

Вы не должны отделять свою сексуальную жизнь от отношений. Если вы чувствуете, что вас используют, то есть вы выполняете всю работу по дому, а партнер проявляет неуважение или не прислушивается к вам, то вряд ли вы в конце дня сорвете с себя одежду и скажете: "Я так хочу заняться с тобой сексом прямо сейчас".

Затянувшаяся обида - убийца страсти номер один в долгосрочных отношениях... И это не история о достижении или не достижении оргазма!