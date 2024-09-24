Онлайн-журнал TVNET GRUPA TVNET+ впервые провел бизнеc-завтрак, в котором приняли участие 38 представителей 20 предприятий, чтобы вдохновиться и обсудить актуальные темы в Латвии и мире. В этот раз на "столе для завтрака" были вопросы планетарной устойчивости и зеленой экономики.

После наслаждения завтраком из местных продуктов с вдохновляющей лекцией об устойчивом развитии в бизнесе и в сознании перед гостями и бизнес-партнерами TVNET+ выступил член совета Банка Латвии, руководитель отдела устойчивого развития банка Эдвард Кушнерс.

Присоединяйтесь к кругу наших бизнес-клиентов со своим предприятием и вы!

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