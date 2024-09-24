Кофе, стресс, генетика: что вызывает и как избавиться от нарушений сна?

Лекарства, пищевые добавки и аптекарские товары могут помочь устранить кратковременные нарушения сна и подходят людям, испытывающим временные трудности с засыпанием и, как следствие, нарушения качественного отдыха.

Если нарушения сна продолжаются более четырех недель, следует обратиться к специалисту по сну или пройти курс когнитивно-поведенческой терапии бессонницы. Терапия необходима, поскольку чаще всего бессонницу вызывают нерасполагающие ко сну действия.

"В этом случае необходимо работать над изменением привычек, а не просто принимать снотворные, потому что они не лечат, а маскируют симптомы. Исследования доказывают, что в долгосрочной перспективе когнитивно-поведенческая терапия гораздо эффективнее медикаментов", – говорит М. Целминя.

Гормон сна - мелатонин

Мелатонин принято называть "гормоном сна", который обычно выделяет нашим организмом после наступления темноты и обеспечивает качественный сон. У людей с расстройствами аутистического спектра мозг вырабатывает меньше мелатонина, поэтому им может потребоваться дополнительный прием "гормона сна". Пожилым людям также может помочь мелатонин длительного действия, если сначала исключить другие проблемы, которые могут вызывать бессонницу. Мелатонин-содержащие препараты также подходят людям с синдромом задержки фазы сна.

А именно для людей, у которых отсутствуют проблемы с засыпанием, но "внутренние часы" которых существенно задерживаются, и желание заснуть возникает только среди ночи. В этом случае наблюдают проблемы с выработкой мелатонина в мозге. В аптеках мелатонин доступен в виде лекарственного средства, в составе пищевых добавок и в комбинациях с лекарственными растениями, однако его прием рекомендуется только после консультации с врачом или фармацевтом.

"Индекс здоровья Mana Aptieka & Apotheka" - измерение самооценки состояния здоровья и тенденций образа жизни населения Латвии, которое проводится уже восемь лет. Индекс составлен в сотрудничестве с SKDS. Ежегодно в ходе прямых интервью опрашиваются более 1000 жителей в возрасте от 18 до 75 лет.

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