Директор Рижского детского и молодежного центра обвиняется в возможном отказе ребенку в лечении

Прокуратура в сообщении к СМИ указала, что директор обвиняется в преднамеренном неисполнении своих обязанностей в качестве государственного служащего, что повлекло за собой значительный ущерб.

В ходе досудебного расследования установлено, что обвиняемое должностное лицо, зная, что ребенок с особыми потребностями, оставшийся без попечения родителей, помещенный в отделение указанного центра, подлежит принудительному лечению - амбулаторному динамическому наблюдению у нарколога, а также зная, что ребенок не соглашается на назначенное лечение и продолжает злоупотреблять запрещенными особо опасными наркотическими и психотропными веществами, умышленно не обратилось в Рижский сиротский суд, чтобы получить согласие сиротского суда на принудительное лечение подростка в установленном законом порядке.

Таким образом обвиняемый с 4 апреля 2022 года по 26 января 2023 года препятствовал прохождению вышеупомянутым ребенком назначенного наркологом обязательного лечения, которое призвано предотвратить рецидивы и мотивировать ребенка на дальнейшее лечение.

Обвиняемый не согласен с предъявленными ему обвинениями и не признает себя виновным в совершении преступления.

Агентство LETA выяснило, что дело поступило в суд 20 сентября, и дата первого судебного заседания еще не назначена.

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