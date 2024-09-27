"Да там полно женатых, хотя это вроде приложение для свободных", - поделилась возмущением Инесе, говоря о Tinder. TVNET+ решил выяснить, насколько привычным явлением для Латвии стали женатые мужчины в Tinder? Что они там делают? И почему, находясь в браке, они продолжают искать новые знакомства?

Точной статистики, сколько женатых латвийских мужчин сидит в Tinder, никто не ведет, но опрошенные TVNET+ девушки рассказали о своих ощущениях и о том, как они понимают, что перед ними профиль женатого мужчины.

"Смотря в какой возрастной категории искать мужчин. Но по ощущениям больше 50%. Есть такие, кто сразу указывает, что женат. Но кто знает, сколько таких, кто скрывает", - рассуждает Инесе.

"По моей статистике, около 40% женатых, но я всегда спрашиваю о статусе в начале общения", - призналась Юлия.

Портрет "серийного изменника" из Tinder

TVNET+ удалось поговорить с одним из женатых латвийских мужчин, который откровенно рассказал, что он "серийный изменник", а Tinder использует для интимных знакомств.