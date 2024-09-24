Главное за 24 сентября В Беларуси задержан латвиец, повышение пенсионного возраста и новая маркировка зимних шин

В понедельник, 23 сентября, в Бауске молодой человек по невыясненным пока причинам упал с моста через реку Муса и погиб, сообщает передача Degpunktā.

За рубежом:

Дата суда над задержанным в Беларуси гражданином Латвии пока не объявлена, сообщила агентству LETA пресс-секретарь Министерства иностранных дел Диана Эглите.

Война в Украине продолжается, и администрация президента США Джо Байдена заняла очень осторожную позицию относительно рисков нарушения так называемых "красных линий" России. Однако в реальности Россия боится, что примерно через два года она переживет ракетные удары по Кремлю, сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на российско-евразийского эксперта берлинского Центра Карнеги Александра Габуева.

Владимир Зеленский сообщил, что везет в США "план победы", который во время визита представит президенту Джо Байдену, а также кандидатам в президенты от демократов и республиканцев Камале Харрис и Дональду Трампу. Но что это за документ и какие пункты в него включены — остается основной интригой.

В условиях экономического кризиса, созданного вторжением России в Украину, Кремль фактически отказался от торговли с Западом и пытался создать новые связи со странами Азии - Китаем и Индией. Попытки и желание диктатора Владимира Путина очень быстро переориентировать создаваемые несколько десятилетий торговые связи и маршруты - не столь простая задача, как хотелось бы Москве.