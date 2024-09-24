Прошедший день был полон разнообразных событий. Правительство утвердило новую маркировку для зимних шин, в одном из детских садов Даугавпилса начали проверку, потому что оттуда незамеченным сбежал ребенок, а в Беларуси задержали гражданина Латвии. Об этих и других новостях вторника, 24 сентября, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 24 сентября ⟩ В Беларуси задержан латвиец, повышение пенсионного возраста и новая маркировка зимних шин
Новости Латвии:
Кабинет министров утвердил поправки к закону о техосмотре транспортных средств и техническом контроле на дорогах, предусматривающие дополнения и уточнения в области техосмотра. Наиболее важным дополнением к правилам является новая маркировка для зимних шин.
В ходе сотрудничества министерств с Госканцелярией сейчас оценивается вопрос о повышении возраста выхода на пенсию по выслуге лет, заявил журналистам в понедельник, 23 сентября, министр финансов Арвил Ашераденс.
Во вторник правительство одобрило подготовленные Министерством финансов поправки к закону о бухгалтерском учете, которые предусматривают обязательное использование электронных счетов с 1 января 2026 года.
Министерство обороны выдало повестки 12 призывникам на Службу государственной обороны (СГО), призвав их явиться на проверку здоровья, свидетельствует сообщение в официальном издании Latvijas Vēstnesis.
Латвийский олимпийский комитет (ЛОК) планирует оценить высказывания главы Латвийской федерации тяжелой атлетики Виктора Щербатых о Национальных вооруженных силах, сообщает агентство LETA со ссылкой на Latvijas Avīze.
В 1-м дошкольном учреждении Даугавпилса проводится служебная проверка в связи с тем, что на прошлой неделе один из детей самовольно покинул территорию детского сада, сообщил во вторник на пресс-конференции мэр города Андрей Элксниньш.
В понедельник, 23 сентября, в Бауске молодой человек по невыясненным пока причинам упал с моста через реку Муса и погиб, сообщает передача Degpunktā.
За рубежом:
Дата суда над задержанным в Беларуси гражданином Латвии пока не объявлена, сообщила агентству LETA пресс-секретарь Министерства иностранных дел Диана Эглите.
Война в Украине продолжается, и администрация президента США Джо Байдена заняла очень осторожную позицию относительно рисков нарушения так называемых "красных линий" России. Однако в реальности Россия боится, что примерно через два года она переживет ракетные удары по Кремлю, сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на российско-евразийского эксперта берлинского Центра Карнеги Александра Габуева.
Владимир Зеленский сообщил, что везет в США "план победы", который во время визита представит президенту Джо Байдену, а также кандидатам в президенты от демократов и республиканцев Камале Харрис и Дональду Трампу. Но что это за документ и какие пункты в него включены — остается основной интригой.
В условиях экономического кризиса, созданного вторжением России в Украину, Кремль фактически отказался от торговли с Западом и пытался создать новые связи со странами Азии - Китаем и Индией. Попытки и желание диктатора Владимира Путина очень быстро переориентировать создаваемые несколько десятилетий торговые связи и маршруты - не столь простая задача, как хотелось бы Москве.
Власти Ливана заявили, что в результате авиаударов, которые Израиль наносил по территории страны с понедельника, погибли по меньшей мере 558 человек, в том числе 50 детей и 94 женщины, а более 1800 получили ранения. Этот день стал самым смертоносным для Ливана с момента окончания гражданской войны 1975–1990 годов.
Интересное чтиво:
28 августа впервые за долгое время в Латвии не закрылся, а открылся новый банк - Indexo, который заявил, что "будет ориентирован на обслуживание обычных жителей". TVNET+ разбирался, что это за банк, какие у него перспективы и будет ли выгодно пользоваться его услугами.
Депутат Рижской думы Зане Пупола ("Прогрессивные") всколыхнула социальные сети своим сообщением на платформе X (ранее Twitter). Она заявила, что Израиль - террористическое государство. Многие недоумевают: как депутат может позволить себе публично делать подобные заявления?
Уже 11 октября в Таллинн с лекцией "Журналистика под давлением: как сохранить независимость" приедет Екатерина Котрикадзе. Rus.Postimees пообщалась с российской журналисткой телеканала "Дождь" и узнали о сложности профессии, а также о жизни в скитании.
Представьте, внезапно вы можете снять в банкомате неограниченные средства, несмотря на то, что на счете гуляет ветер. Более того, в банке об этом никто, похоже, не знает. Сотни тысяч евро - бери сколько хочешь и трать. Довольно сказочный и невозможный сценарий, однако в 2011 году для 29-летнего бармена эта мечта стала реальностью, позволив ему несколько месяцев наслаждаться роскошной жизнью.
19 сентября в галерее Museum LV un Grata JJ открылась персональная выставка латвийского художника Артура Берзиньша "Химеры". Мероприятие посетили экс-президент Валдис Затлерс с супругой, теле- и радиоведущая Иева Адамс, музыкант Янис Букумс и многие другие.
Душный знойный вечер 4 сентября. Улица Бривибас ревет и бьется, как древнее мифическое животное, в неторопливо уходящей летней жаре. Кажется, что сама жизнь мчится со скоростью 60 километров в час, потому что на 50 - опоздаешь, не успеешь, не доедешь. Тем временем в небольшой квартире на пятом этаже одного из довоенных домов на улице Бривибас время медленно утекает сквозь пальцы Даниэля (имя изменено). Его друг Валерий умирает.
В прошлом году выступил The Weeknd, этим летом - Эд Ширан, а в следующем году страны-соседи посетят Imagine Dragons и Джастин Тимберлейк. Концертная жизнь в Литве и Эстонии кипит, чего не скажешь о Латвии. Почему же?
В 80-е годы XX века по всей Латвии с удивительной виртуозностью вскрывали и опустошали сейфы. Преступники действовали настолько нетипично, что начало казаться, что в кражах есть элементы мистики. Милиция была бессильна перед интеллектуальным "чистильщиком" сейфов, добычей которого стало более 60 тысяч рублей. Кем он был - коллекционером банкнот или чокнутым гением?
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!