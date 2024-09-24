IDB: полиция не виновата в трагической аварии в Лизумской волости

IDB сообщает, что в интернете распространяется ложная информация о действиях полиции перед трагической аварией в Лизумсе, а именно один человек в видеоролике, опубликованном в нескольких социальных сетях, неоднократно заявляет, что авария произошла из-за того, что полиция преследовала автомобиль с молодыми людьми.

Бюро провело проверку информации, изложенной этим человеком, и пришло к выводу, что она не соответствует действительности.

Как уже сообщалось, на прошлой неделе в ДТП в Лизумской волости погибли четверо подростков. По предварительной информации, один из них, управляя автомобилем Audi, потерял контроль над транспортным средством, в результате чего оно врезалось в дерево.

В аварии погиб водитель 2007 года рождения, а также трое пассажиров - девушки 2006 и 2010 г. рожд. и парень 2007 г. рожд. Еще одна пассажирка 2007 года рождения попала в больницу.

Начат уголовный процесс, выясняются обстоятельства произошедшего.

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