В Риге побит рекорд тепла для 24 сентября

Предыдущий рекорд был зарегистрирован в Риге в 2020 году.

Рекорд максимальной температуры воздуха для 24 сентября к 16 часам побит еще на двух станциях наблюдения - в Дагде и Скулте, где столбики термометров поднялись соответственно до +23,6 и +23,2 градуса.

В четыре часа дня температура воздуха в стране составляла от +18,1 градуса в Вентспилсском порту до +23,8 градуса в Даугавпилсе.

Самая высокая температура воздуха, зарегистрированная в Латвии 24 сентября, составила +24,9 градуса в 2015 году в Даугавпилсе.

С начала месяца в Латвии побиты 86 рекордов тепла, таким образом, сентябрь стал самым богатым температурными рекордами месяцем в этом году. С начала года побиты уже 287 рекордов тепла, а число побитых рекордов холода - всего семь.

В сентябре прошлого года, который стал самым теплым осенним месяцем в истории метеонаблюдений Латвии, было побито 110 рекордов тепла, а за весь 2023 год - 280 рекордов тепла и 55 рекордов холода.

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