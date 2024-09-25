"Товарищ Камала". Как фейки про "коммунистку Камалу Харрис" пугают испаноязычных избирателей в США

"Многие спрашивают: "Она что — правда коммунист?", — рассказала Би-би-си ученый-культуролог Эвелин Перес-Вердиа.

Она слушала испаноязычную радиостанцию La Nueva Poderosa в Майами и услышала, как ведущие обсуждают фейковый мем. "Вы видели, что они стоят перед этим баннером? Как им только не стыдно?", — сказали ведущие.

Перес-Вердиа связалась с редакцией и попыталась объяснить, что видео было фальшивым.

Позже ведущие заявили в эфире, что хотели бы прояснить, что эта история "не соответствует действительности", но это, по их словам, "не отменяет того факта, что Камала — марксистка".

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Настоящий страх перед коммунизмом

В США живут около 36,2 млн латиноамериканцев, обладающих правом голоса на выборах; это около 14,7% всего электората.

Многие из этих людей голосуют в ключевых "колеблющихся" штатах, таких как Невада и Аризона, и это делает их важной демографической группой для любого кандидата в президенты.

Эта группа совсем не однородна, но исторически латиноамериканцы, как правило, голосовали за демократов. В 2020 году 44% проголосовали за Джо Байдена, и только 16% — за Трампа. Опросы показывают, что республиканцы в этом избирательном цикле стали популярнее, при этом упоминаются многие факторы, включая экономику, иммиграцию и право на аборт.

А для некоторых иммигрантов опасения по поводу состояния сегодняшней Америки отражают их прошлый опыт в родных странах.