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Alexandra Nekrasova

Детская больница комментирует состояние здоровья больных дифтерией детей

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Детская больница
Детская больница Фото: Zane Bitere / LETA

Состояние здоровья заболевших дифтерией детей стабильно, однако пока они должны находиться под надзором врачей, сообщили в Детской клинической университетской больнице (BKUS).

Как отметила представитель BKUS Даце Шевченко, детей можно будет выписать из больницы примерно через две недели.

Комментируя прозвучавшую в понедельник информацию об очернении врачей и разжигании ненависти в соцсетях, Шевченко пообещала, что в "связи с нападками в отношении врачей BKUS" больница обратится с заявлением в Государственную полицию, Инспекцию здравоохранения и другие правозащитные учреждения.

Как уже сообщалось, в субботу полиция задержала родителей, забравших двух заболевших дифтерией детей из Детской больницы, в свою очередь, сами дети доставлены в больницу.

В полиции пояснили, что стражи порядка получили от больницы заявление о том, что в пятницу, 20 сентября, женщина вопреки указаниям врачей забрала из больницы двух детей, больных дифтерией, у которых возникли осложнения и им было назначено обязательное лечение в больнице.

В связи с произошедшим полиция начала уголовный процесс по статье Уголовного закона за умышленное оставление без присмотра лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и не способного по малолетству, болезни или немощи спастись самостоятельно, если виновный имел возможность помочь потерпевшему и был обязан заботиться о нем либо сам поставил его в опасное для жизни положение.

Как уже сообщалось, 16 сентября скончался четырехлетний мальчик, который болел дифтерией. Он не был вакцинирован от этой болезни.

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