Состояние здоровья заболевших дифтерией детей стабильно, однако пока они должны находиться под надзором врачей, сообщили в Детской клинической университетской больнице (BKUS).
Детская больница комментирует состояние здоровья больных дифтерией детей
Как отметила представитель BKUS Даце Шевченко, детей можно будет выписать из больницы примерно через две недели.
Комментируя прозвучавшую в понедельник информацию об очернении врачей и разжигании ненависти в соцсетях, Шевченко пообещала, что в "связи с нападками в отношении врачей BKUS" больница обратится с заявлением в Государственную полицию, Инспекцию здравоохранения и другие правозащитные учреждения.
Как уже сообщалось, в субботу полиция задержала родителей, забравших двух заболевших дифтерией детей из Детской больницы, в свою очередь, сами дети доставлены в больницу.
В полиции пояснили, что стражи порядка получили от больницы заявление о том, что в пятницу, 20 сентября, женщина вопреки указаниям врачей забрала из больницы двух детей, больных дифтерией, у которых возникли осложнения и им было назначено обязательное лечение в больнице.
В связи с произошедшим полиция начала уголовный процесс по статье Уголовного закона за умышленное оставление без присмотра лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и не способного по малолетству, болезни или немощи спастись самостоятельно, если виновный имел возможность помочь потерпевшему и был обязан заботиться о нем либо сам поставил его в опасное для жизни положение.
Как уже сообщалось, 16 сентября скончался четырехлетний мальчик, который болел дифтерией. Он не был вакцинирован от этой болезни.
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