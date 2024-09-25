Немецкие СМИ рассказали о шпионаже РФ в Балтийском море

Россия занимается систематическим сбором информации о газопроводах, кабелях передачи данных, ветряных парках и военной инфраструктуре в Балтийском море. К такому выводу пришли журналисты-расследователи в рамках международного проекта "Российские шпионские корабли", в котором участвовали немецкие общественно-правовые телеканалы NDR и WDR, а также газета Süddeutsche Zeitung. О результатах расследования журналисты сообщили во вторник, 24 сентября.

Россия шпионит за критической инфраструктурой с кораблей ВС РФ

По их данным, Россия использует для шпионажа за объектами критически важной инфраструктуры так называемые "исследовательские корабли", оснащенные чувствительной гидроакустической и радиолокационной техникой. Официально эти корабли занимаются океанографическими исследованиями, но в действительности большинство из них закреплено за Минобороны РФ или Военно-морским флотом РФ, утверждают авторы расследования.

С начала полномасштабной войны РФ против Украины не менее 400 таких кораблей совершили более 400 рейсов, отмечают журналисты, которые проанализировали, в том числе, более тысячи сообщений с российских кораблей, переданных азбукой Морзе, а также спутниковые снимки.

Северное и Балтийское моря - в фокусе спецслужб РФ