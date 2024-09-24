В минувшие выходные лидерами Русского союза Латвии (РСЛ) были избраны ранее отличившиеся выражением промосковских взглядов Андрей Пагор и Евгений Осипов, что привело к выходу отдельных членов из партии.
Русский союз Латвии избрал новых лидеров. Из-за этого из партии ушли Митрофанов и другие политики
Как сообщил агентству LETA предыдущий лидер партии, депутат Рижской думы Мирослав Митрофанов, после смены лидеров он вместе с некоторыми другими депутатами муниципальных дум вышел из партии.
Митрофанов пояснил, что после неудачного участия в выборах в Европейский парламент оба сопредседателя РСЛ - и он сам, и Татьяна Жданок - решили не баллотироваться на руководящие посты в партии. Цель этого решения - открыть дорогу новым лидерам.
На состоявшемся 21 сентября съезде РСЛ новыми сопредседателями партии были избраны Пагор и Осипов.
Партия теряет сторонников
Митрофанов подчеркнул, что такой "вариант возобновления партийной деятельности" не может поддержать и принять.
"С их приходом к власти идеологический баланс в партии резко смещается в консервативную и популистскую сторону. Дух партии уже не отражает ее названия - быть союзом политиков разных взглядов, а превращается в очередную консервативно-популистскую организацию, которых в Латвии и так достаточно", - объяснил свой уход из партии Митрофанов.
По его словам, другие многолетние сторонники и лидеры партии также покинули ее и партия потеряла около половины депутатов в самоуправлениях. В их числе депутат Рижской думы Инна Дьери и вице-мэр Даугавпилса Алексей Васильев. Причем этот процесс набирает обороты, утверждает Митрофанов.
Политик добавил, что фракция РСЛ в Рижской думе останется и будет действовать "на благо интересов своих избирателей". РСЛ уже долгое время не представлен в Сейме, а на последних выборах потерял и место в Европарламенте, однако достижения партии на выборах в Сейм достаточно для того, чтобы претендовать в этом году на финансирование из госбюджета в размере 240 тысяч евро.
Отличились не раз
Как свидетельствует информация, имеющаяся в архиве агентства LETA, Пагор и Осипов до сих пор не раз отличились высказываниями относительно радикальных взглядов. Так, в марте этого года помощник бывшего депутата Европарламента Жданок Пагор провел пикет у памятника Свободы против поминания легионеров, погибших во Второй мировой войне. Пагор держал в руках плакат, на котором утверждалось, что латышские легионеры принесли присягу Адольфу Гитлеру. Он был задержан.
Ранее в соцсетях прозвучала информация, что Пагор со Жданок приняли участие в акции протеста в Германии против поставок западными странами оружия Украине.
А в отношении Осипова было возбуждено уголовное дело, по которому он обвинялся в надругательстве над государственным флагом. Уголовное дело возбудила бывшая Полиция безопасности.
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