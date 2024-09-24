Русский союз Латвии избрал новых лидеров. Из-за этого из партии ушли Митрофанов и другие политики

Политик добавил, что фракция РСЛ в Рижской думе останется и будет действовать "на благо интересов своих избирателей". РСЛ уже долгое время не представлен в Сейме, а на последних выборах потерял и место в Европарламенте, однако достижения партии на выборах в Сейм достаточно для того, чтобы претендовать в этом году на финансирование из госбюджета в размере 240 тысяч евро.

Отличились не раз

Как свидетельствует информация, имеющаяся в архиве агентства LETA, Пагор и Осипов до сих пор не раз отличились высказываниями относительно радикальных взглядов. Так, в марте этого года помощник бывшего депутата Европарламента Жданок Пагор провел пикет у памятника Свободы против поминания легионеров, погибших во Второй мировой войне. Пагор держал в руках плакат, на котором утверждалось, что латышские легионеры принесли присягу Адольфу Гитлеру. Он был задержан.

Ранее в соцсетях прозвучала информация, что Пагор со Жданок приняли участие в акции протеста в Германии против поставок западными странами оружия Украине.

А в отношении Осипова было возбуждено уголовное дело, по которому он обвинялся в надругательстве над государственным флагом. Уголовное дело возбудила бывшая Полиция безопасности.

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