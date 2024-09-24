На Вантовом мосту обещают обновить тротуары

На этой неделе в социальных сетях распространилась информация о том, что в зонах тротуаров на Вантовом мосту появились большие дыры.

Как пояснили в Рижской думе, мост безопасен для ежедневных нагрузок. С точки зрения несущей способности он находится в удовлетворительном состоянии. С некоторыми тротуарами дела обстоят хуже, поэтому они огорожены и за ними ведется тщательное наблюдение.

Укрепление тротуарной части моста было проведено в рамках ремонтных работ, и на этой неделе планируется заменить существующие плиты, сообщили в муниципалитете.

Галерея: Конструкции Вантового моста, находящиеся в аварийном состоянии (февраль 2020 года)

Чтобы значительно улучшить техническое состояние Вантового моста, необходима его реконструкция, и Рижская дума постановила, что этот мост входит в перечень стратегически важных объектов транспортной инфраструктуры, которые должны быть обновлены до 2027 года.

Проектированием и строительством Вантового моста будет заниматься один застройщик, которого выберут в ходе открытого конкурса. Планировалось, что срок строительных работ составит не более чем 24 месяца.

На предыдущий тендер подал заявку только один участник, поэтому муниципалитет решил организовать новый конкурс. Он будет проведен в ближайшее время.

В Риге насчитывается 145 мостов, эстакад и пешеходных тоннелей. Некоторые из них отслужили свой срок - об этом свидетельствуют их внешний вид и технические характеристики. Однако, как сообщает самоуправление, эксперты после проверки объектов подтвердили: по внешнему виду часто создается впечатление, что мост находится в плохом состоянии, а технические параметры говорят о том, что он безопасен для ежедневных нагрузок.

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