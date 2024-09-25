Путин - это отсутствие будущего, и это постепенно понимает все больше рядовых россиян. В этом уверен политик Андрей Пивоваров, который из российской тюрьмы внезапно попал в Германию в рамках обмена заключенными между Кремлем США и ЕС. Rus.Postimees с ним поговорил .

Петербургский оппозиционер Андрей Пивоваров - один из шестнадцати человек, которых Кремль обменял на своих киллеров, агентов и персон, обвиненных на Западе в работе на Москву. Активист и многолетний организатор массовых акций протеста в Санкт-Петербурге был арестован в мае 2021 года и осужден за руководство "нежелательной" организацией - "Открытой Россией". За месяц до своего освобождения политик оказался среди тех, кого внезапно помиловал Путин. Rus.Postimees поговорил с Андреем Пивоваровым об уникальном опыте русской тюрьмы, ее палачах и людях, войне и работе над сменой режима в России.