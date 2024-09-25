Фото и видео "Снова будет трагедия!" Читатель возмущен деревянными развалинами на улице Лачплеша

Как пишет читатель, он регулярно ходит мимо здания по улице Лачплеша, 58. Однако дом не оставляет его равнодушным - читатель предлагает убрать его из красивого городского пейзажа. "Не могут ли владельцы его просто снести?" - в недоумении вопрошает он.