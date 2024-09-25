Тускло-зеленый деревянный дом на улице Лачплеша стоит как призрак на обочине улицы. Каждый день в Риге мимо мчатся сотни машин, а дом в самом сердце города, в свою очередь, продолжает рушиться. "Снова будет трагедия!" - пишет читатель.
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Фото и видео ⟩ "Снова будет трагедия!" Читатель возмущен деревянными развалинами на улице Лачплеша
Как пишет читатель, он регулярно ходит мимо здания по улице Лачплеша, 58. Однако дом не оставляет его равнодушным - читатель предлагает убрать его из красивого городского пейзажа. "Не могут ли владельцы его просто снести?" - в недоумении вопрошает он.
Портал TVNET связался с представителями Рижской думы...