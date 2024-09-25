Российский военный корабль во время учений в Баренцевом море выстрелил в направлении норвежского корабля

Норвежский траулер Ragnhild Kristine 12 сентября ловил рыбу в исключительной экономической зоне в Баренцевом море. Эта акватория принадлежит России, а норвежские суда имеют право свободно ее использовать.

В какой-то момент экипаж корабля получил сообщение от находящегося неподалеку большого противолодочного корабля "Адмирал Левченко", принимавшего участие в российских учениях. "Это российский военный корабль, вам нужно покинуть этот район", - цитирует издание штурмана траулера Эйстейна Ортена.

По словам собеседника, российские военные сообщили о проводимых в регионе учениях. Однако траулер решил не уходить, пока экипаж не вытащит из воды орудия лова. Тем не менее миноносец российской эскадрильи приблизился к норвежскому судну и включил сирену "примерно на 15 секунд".

"Потом они выстрелили из пушки куда-​то в море. Наш корпус сильно ударило и затрясло," - заявил Ортен.