В середине сентября во время российских учений "Океан-2024" в Баренцевом море норвежский корабль попал в зону маневрирования российских кораблей и был вынужден покинуть ее после предупредительного выстрела со стороны российского миноносца эскадрильи, сообщает норвежское издание FriFagbevegelse.
Российский военный корабль во время учений в Баренцевом море выстрелил в направлении норвежского корабля
Норвежский траулер Ragnhild Kristine 12 сентября ловил рыбу в исключительной экономической зоне в Баренцевом море. Эта акватория принадлежит России, а норвежские суда имеют право свободно ее использовать.
В какой-то момент экипаж корабля получил сообщение от находящегося неподалеку большого противолодочного корабля "Адмирал Левченко", принимавшего участие в российских учениях. "Это российский военный корабль, вам нужно покинуть этот район", - цитирует издание штурмана траулера Эйстейна Ортена.
По словам собеседника, российские военные сообщили о проводимых в регионе учениях. Однако траулер решил не уходить, пока экипаж не вытащит из воды орудия лова. Тем не менее миноносец российской эскадрильи приблизился к норвежскому судну и включил сирену "примерно на 15 секунд".
"Потом они выстрелили из пушки куда-то в море. Наш корпус сильно ударило и затрясло," - заявил Ортен.
После этого экипаж норвежского судна все же решил прекратить лов и "добровольно-принудительно" определил курс на запад. "Адмирал Левченко" следил за траулером, пока тот не покинул опасную зону. Норвежцы сообщили об инциденте представителям береговой охраны, которые, в свою очередь, связались с экипажем миноносца российской эскадрильи.
Инцидент с участием норвежского траулера и российского военного корабля произошел в водах, которые Норвегии разрешено использовать и которые являются также международными водами, подчеркнул представитель Сил обороны Норвегии.
Норвегия использует эту часть Баренцева моря в соответствии с соглашением о демаркации границы России и Норвегии, подписанным в 2010 году тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым и тогдашним премьер-министром Норвегии Йенсом Столтенбергом. В соглашении, в частности, было прописано право использования акватории к востоку от архипелага Шпицберген, о чем страны спорили на протяжении нескольких десятилетий.
Соглашения между Норвегией и Россией позволяют норвежским кораблям находиться в этих водах даже во время российских военных учений, подчеркнули в Силах обороны Норвегии.
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