Зеленский: Конец войны ближе, чем может показаться

"План победы" - это укрепление Украины. Поэтому мы просим наших друзей, наших союзников усилять нас. Это очень важно", - сказал Зеленский.

"Я считаю, что мы ближе к миру, чем нам кажется. Мы ближе к окончанию войны", - сказал президент.

С воскресенья президент Украины находится в США с официальным визитом.

Он планирует представить "план победы" Украины президенту США Джо Байдену, членам Конгресса, а также кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу.

Во вторник Зеленский примет участие в заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Украине, а в среду выступит на Генеральной Ассамблее ООН.

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