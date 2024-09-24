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Alexandra Nekrasova

Зеленский: Конец войны ближе, чем может показаться

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский Фото: AFP/SCANPIX

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу ABC  выразил уверенность, что окончание войны России против Украины ближе, чем может показаться, и призвал союзников укреплять украинскую армию.

"План победы" - это укрепление Украины. Поэтому мы просим наших друзей, наших союзников усилять нас. Это очень важно", - сказал Зеленский.

"Я считаю, что мы ближе к миру, чем нам кажется. Мы ближе к окончанию войны", - сказал президент.

С воскресенья президент Украины находится в США с официальным визитом.

Он планирует представить "план победы" Украины президенту США Джо Байдену, членам Конгресса, а также кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу.

Во вторник Зеленский примет участие в заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Украине, а в среду выступит на Генеральной Ассамблее ООН.

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