Президент Латвии напомнил собравшимся, что неспровоцированное нападение России на Украину имеет широкие последствия за пределами Украины - влияет на глобальное продовольственное обеспечение, ядерную безопасность и гуманитарную ситуацию.

"Доступность продовольствия - это право человека. Голод нельзя использовать как инструмент политики", - сказал он, добавив, что Латвия солидарна со странами, которых больше всего затронул продовольственный кризис.

Ринкевич также напомнил, что серьезную озабоченность вызывают принудительные депортации украинских детей и незаконные усыновления в Россию. Он призвал ООН занять более активную позицию по этому вопросу.

При этом президент призвал все страны-члены ООН присоединиться к принятому на саммите мира в Швейцарии заявлению, чтобы начать выстраивать мирный процесс, основанный на принципах Устава ООН.

"Россия должна взять на себя полную юридическую и финансовую ответственность за свою агрессию. Мы должны сделать все возможное, чтобы добиться всеобъемлющей ответственности России за все совершенные в Украине преступления", - подчеркнул Ринкевич, напомнив о необходимости создания специального трибунала.

Президент также отметил, что важно предотвратить углубление кризиса на Ближнем Востоке и избежать его распространения в регионе.

"Мы сохраняем надежду, что в скором времени удастся добиться прогресса в прекращении военных действий", - заявил Ринкевич, добавив, что международное сообщество и ООН должны в первую очередь поддерживать усилия, обеспечивающие защиту всех мирных жителей, и стремиться к поиску долгосрочного решения.