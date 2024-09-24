Со следующего учебного года использование мобильных телефонов в школах может быть запрещено для учеников 1-6 классов, за исключением случаев, когда они необходимы для изучения предмета. Соответствующие поправки к Закону об образовании поддержала сегодня комиссия Сейма по образованию, культуре и науке.
Сначала повзрослейте! Со следующего года в школах могут частично запретить мобильные телефоны
На учебные заведения будет возложена ответственность за определение условий и процедур использования технических средств в процессе преподавания, обучения и общения. В компетенции школ также будет решение вопроса о том, смогут ли ученики оставлять свои телефоны в школьных рюкзаках, или гаджеты нужно будет помещать в отдельное место.
Некоторые депутаты были обеспокоены тем, что вопрос о месте хранения телефонов на практике может стать "очень серьезным". Депутат Илзе Вергина призвала местные органы образования не оставлять руководство школ наедине с предложенными поправками.
Противоположное мнение было у депутата Антонины Ненашевой. "Мы не пишем [в законе], где они оставляют обувь при входе в школу. В правилах [внутреннего распорядка] говорится, что они ходят в сменной обуви", - сказала депутат.
Запрет на телефоны может распространиться и на детей дошкольного возраста. Предложение внес на рассмотрение депутат Чеслав Батня. По его мнению, поправка защитит "от вмешательства родителей в учебный процесс" те школы, которые по своей инициативе уже ввели ограничения на использование телефонов.
Его поддержали несколько фракций Сейма, а также Латвийский профсоюз работников образования и науки и Латвийская ассоциация руководителей образования.
Комиссия решила принять решение об отправке проекта поправок на третье, или окончательное чтение завтра.
Последний Всемирный доклад ЮНЕСКО по мониторингу образования "Технологии в образовании" призывает страны самостоятельно определять условия того, как технологии работают и используются в образовании, чтобы они не заменяли индивидуальное преподавание и обучение под руководством учителя.
Авторы доклада предлагают странам оценить, насколько технологии подходят для образовательных целей и обеспечивает ли их использование равные возможности для всех. Как утверждается в докладе, убедительных доказательств того, что цифровые технологии приносят дополнительную пользу в образовании, мало, поскольку они развиваются быстрее, чем их можно измерить.
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