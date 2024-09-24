Сначала повзрослейте! Со следующего года в школах могут частично запретить мобильные телефоны

На учебные заведения будет возложена ответственность за определение условий и процедур использования технических средств в процессе преподавания, обучения и общения. В компетенции школ также будет решение вопроса о том, смогут ли ученики оставлять свои телефоны в школьных рюкзаках, или гаджеты нужно будет помещать в отдельное место.

Некоторые депутаты были обеспокоены тем, что вопрос о месте хранения телефонов на практике может стать "очень серьезным". Депутат Илзе Вергина призвала местные органы образования не оставлять руководство школ наедине с предложенными поправками.

Противоположное мнение было у депутата Антонины Ненашевой. "Мы не пишем [в законе], где они оставляют обувь при входе в школу. В правилах [внутреннего распорядка] говорится, что они ходят в сменной обуви", - сказала депутат.