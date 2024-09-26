В ноябре 2024 года в широкий латвийский прокат вышел нашумевший фильм "Анора" с Майки Мэдисон и целым ворохом русских имен, среди которых Юра Борисов, Дарья Екамасова и Алексей Серебряков. Как сумасшедшая комедия, снятая как арт-кино, получила главный приз в Каннах и премию "Оскар", вызвала овацию на премьере в Риге и при чем тут Достоевский - в материале рубрики "Андрей уже посмотрел!".
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Проститутка, русские бандиты и Достоевский: нашумевшая "Анора"
За время карьеры режиссер "Аноры" 53-летний Шон Бэйкер успел зарекомендовать себя как мастер социального драмеди, герои которого - зэки, проститутки, бывшие порноактеры, мелкие мошенники, старлетки, эмигранты - борются за место под солнцем и право на счастье.
"Анора" продолжает эту традицию историей об экзотической танцовщице, которая стесняется своего полного имени. Девушка, хоть и молода, с самого начала предстает суперпрофессионалом обольщения, при этом, разумеется, ни на секунду не привязываясь к объекту своей работы.