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Проститутка, русские бандиты и Достоевский: в кинотеатрах - нашумевшая "Анора"

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Марк Эйдельштейн и Майки Мэдисон в фильме "Анора"
Марк Эйдельштейн и Майки Мэдисон в фильме "Анора" Фото: SCANPIX

В широкий латвийский прокат вышел нашумевший фильм "Анора" с Майки Мэдисон и целым ворохом русских имен, среди которых Юра Борисов, Дарья Екамасова и Алексей Серебряков. Как сумасшедшая комедия, снятая как арт-кино, получила главный приз в Каннах, вызвала овацию на премьере в Риге и при чем тут Достоевский - в материале рубрики "Андрей уже посмотрел!".

За время карьеры режиссер "Аноры" 53-летний Шон Бэйкер успел зарекомендовать себя как мастер социального драмеди, герои которого - зэки, проститутки, бывшие порноактеры, мелкие мошенники, старлетки, эмигранты - борются за место под солнцем и право на счастье.

"Анора" продолжает эту традицию историей об экзотической танцовщице, которая стесняется своего полного имени. Девушка, хоть и молода, с самого начала предстает суперпрофессионалом обольщения, при этом, разумеется, ни на секунду не привязываясь к объекту своей работы.

Однако новый клиент Ваня из далекой России, который с Анорой предпочитает общаться именно по-русски - другой случай. И здесь становится неясно, кто кого обольщает - Ани молодым телом и глубокими познаниями или Иван - деньгами, гормонами и очаровательным простодушием.

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