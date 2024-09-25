Удары украинских дронов могли значительно подорвать мощность российской нефтепереработки, считают в ISW

"Удары украинских беспилотников, возможно, уничтожили до 11% от общероссийской нефтеперерабатывающей мощности. Похоже, что снижение мощности российской нефтепереработки привело к резкому росту цен на бензин и дизельное топливо на Санкт-Петербургской международной товарной бирже, но лишь к небольшому росту цен на топливо на внутреннем рынке России", - говорится в сообщении ISW.

При этом ISW пока не наблюдал новостей о сокращении экспорта российской сырой нефти и нефтепродуктов после ударов Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам в последние недели.

"Россия полагалась на доходы от нефти для поддержки федерального бюджета в 2023 году за счет роста расходов в связи с войной в Украине, и существенные ограничения экспорта российской нефти могут повлиять на способность России в 2024 году сбалансировать рекордные расходы на оборону с социальными расходами", - говорится в сообщении.

Аналитики также отмечают, что налеты украинских беспилотных летательных аппаратов на цели на территории России, скорее всего, также увеличат давление на действующие российские средства противовоздушной обороны.

"Россия уже разместила системы противовоздушной обороны "Панцирь" у энергетических объектов, и заявления России о планируемом размещении призваны успокоить российское общество. Предыдущие удары украинских беспилотников по стратегическим целям в Московской и Ленинградской областях могут заблокировать предполагаемые полеты российской системы противовоздушной обороны ближнего действия по маршрутам", - говорится в сообщении.

ISW подчеркивает, что способность Украины выступать против российской военной инфраструктуры на территории России, угрожать переработке и экспорту российской нефти и наращивать давление на противовоздушную оборону России показывает, что Украина может достичь асимметричных результатов, используя удары с ограниченным количеством дронов, которые в большинстве своем являются отечественным производством.

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