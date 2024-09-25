Комиссия по этике Латвийского общества врачей (LĀB) оценит публичные высказывания врача Эдгара Медниса о вакцинации, приняв решение и о дальнейшем продвижении вопроса в сертификационном совете, сообщает LĀB.
"Залечили" до смерти": будут оценивать публичные высказывания врача Эдгара Медниса о вакцинации
Правление LĀB также попросит правоохранительные органы оценить, не усматривается ли в публичных высказываниях Медниса в социальных сетях язык ненависти.
Члены правления признали, что такого рода коммуникация заслуживает осуждения и критической оценки как с точки зрения угрозы здоровью общества, так и с учетом публично высказанных некорректных и оскорбительных слов о коллегах.
"Регламентированная и поднадзорная профессиональная ответственность, к сожалению, не защищает общество от бесконтрольного стремления отдельных индивидуумов распространять в публичном пространстве ложь и оскорбления", - подчеркнули в обществе.
Поэтому LĀB призывает пациентов доверять профессионалам здравоохранения и основанным на доказательствах медицинским выводам, а также активно сотрудничать с представителями сферы медицины, реализующими их в своей практике.
Врач имеет право работать по профессии, если он зарегистрирован в регистре медицинских лиц и поддерживающих медицину лиц. Регистрация осуществляется Инспекцией здравоохранения. Установленный для Медниса срок регистрации сейчас - до 17 октября 2025 года, свидетельствует информация на сайте инспекции.
В свою очередь, сертификацию врачей проводит LĀB. Сертификационный совет общества также является тем, кто принимает решение о приостановлении действия или аннулировании выданных сертификатов.
Ранее сообщалось, что после заболевания дифтерией 16 сентября скончался четырехлетний мальчик. Он не был привит от дифтерии.
Позже полиция задержала родителей мальчика за изъятие из больницы двух других их детей, также не привитых и заболевших дифтерией, но дети были возвращены в больницу.
Врач Агенскалнской клиники Меднис сообщил в Telegram в субботу утром, что родители детей, больных дифтерией, воспользовались своими правами, установленными законом о правах пациентов, и приняли решение отказаться от дальнейшего "лечения" дочерей, сообщили об этом персоналу и детей из стационара забрали.
"Такое решение основано на обоснованных опасениях родителей, что здоровью и жизни их дочерей также может быть причинен вред, как это произошло с их братом, которого, по мнению родителей, "залечили" до смерти", - говорится в сообщении.
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