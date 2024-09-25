"Залечили" до смерти": будут оценивать публичные высказывания врача Эдгара Медниса о вакцинации

Ранее сообщалось, что после заболевания дифтерией 16 сентября скончался четырехлетний мальчик. Он не был привит от дифтерии.

Позже полиция задержала родителей мальчика за изъятие из больницы двух других их детей, также не привитых и заболевших дифтерией, но дети были возвращены в больницу.

Врач Агенскалнской клиники Меднис сообщил в Telegram в субботу утром, что родители детей, больных дифтерией, воспользовались своими правами, установленными законом о правах пациентов, и приняли решение отказаться от дальнейшего "лечения" дочерей, сообщили об этом персоналу и детей из стационара забрали.

"Такое решение основано на обоснованных опасениях родителей, что здоровью и жизни их дочерей также может быть причинен вред, как это произошло с их братом, которого, по мнению родителей, "залечили" до смерти", - говорится в сообщении.

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