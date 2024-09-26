Во вторник, 24 сентября, на заседании заседании Социально-трудовой комиссии Сейма самоуправления выделили ряд проблем в предоставлении услуг долгосрочного социального ухода, а ситуация в Риге была оценена как наиболее критическая.
В Риге критическая ситуация с "домами престарелых". Названы главные проблемы в этой сфере
Министерство благосостояния разработало план на 2024-2029 годы для повышения доступности и развития услуг. Оценка новой модели финансирования запланирована до конца февраля.
Муниципалитеты Валмиеры и Вентспилса указали на различные проблемы, в том числе на родственников, которые не хотят платить за уход за пожилыми людьми. Найти сотрудников, желающих работать в домах престарелых, также является проблемой.
Представитель Вентспилсского самоуправления заявил, что нередки случаи, когда пациентов с серьезными проблемами со здоровьем выписывают из больниц, а затем отправляют в дом престарелых.
Затем лицам, осуществляющим уход, приходится "приводить в порядок то, что не сделали больницы", руководитель Вентспилсской социальной службы Уна Лапскална-Алксне.
"Очень часто бывают случаи, когда из больниц выписывают людей с пролежнями. Мы понимаем возможности больниц и все остальное - но если сравнить зарплаты специалиста по уходу и медсестры, то фактически они выполняют равноценную работу, за исключением того, что специалист по уходу не может делать прививки.
Это выглядит нечестным по отношению к специалистам, которые ухаживают за этими людьми после выписки из больниц. Возможно, нам стоит подумать о том, что людей после инсульта нужно держать в больнице немного дольше - и не надо отправлять их в пансионаты с пролежнями", - портал LSM+ приводит слова руководителя Вентспилсской социальной службы.
Представитель Рижского департамента благосостояния Мартиньш Моорс подчеркнул, что необходимо изменить образ мышления, понимая, что расходы на социальные услуги - это инвестиции. Представитель Рижского самоуправления обратил внимание на то, что самоуправление является крупнейшим плательщиком за социальные услуги.
Доступность услуг социальной помощи в регионах разная, но наиболее критическая ситуация в Риге, заключили члены комиссии.
Депутатов интересовало, почему в Риге очередь за этими услугами выросла почти в четыре раза. Депутат Рамона Петравича (LPV) акцентировала внимание на том, что, что в декабре прошлого года в очереди было 184 человека, а на прошлой неделе - 878 человек.
Моорс признал, что ситуация достаточно критическая. По его словам, очередь связана с тем, что в прошлом году закончилось софинансирование из госбюджета, и оно не было компенсировано. А также на ситуацию повлияла инфляция.
"Софинансирования из государственного бюджета не было, поэтому более 60% не смогли получить услугу", - сказал Моорс, добавив, что муниципалитет намерен решить эту проблему до конца года.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!