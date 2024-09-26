В Риге критическая ситуация с "домами престарелых". Названы главные проблемы в этой сфере

Министерство благосостояния разработало план на 2024-2029 годы для повышения доступности и развития услуг. Оценка новой модели финансирования запланирована до конца февраля.

Муниципалитеты Валмиеры и Вентспилса указали на различные проблемы, в том числе на родственников, которые не хотят платить за уход за пожилыми людьми. Найти сотрудников, желающих работать в домах престарелых, также является проблемой.

Представитель Вентспилсского самоуправления заявил, что нередки случаи, когда пациентов с серьезными проблемами со здоровьем выписывают из больниц, а затем отправляют в дом престарелых.

Затем лицам, осуществляющим уход, приходится "приводить в порядок то, что не сделали больницы", руководитель Вентспилсской социальной службы Уна Лапскална-Алксне.

"Очень часто бывают случаи, когда из больниц выписывают людей с пролежнями. Мы понимаем возможности больниц и все остальное - но если сравнить зарплаты специалиста по уходу и медсестры, то фактически они выполняют равноценную работу, за исключением того, что специалист по уходу не может делать прививки.