Фото и видео Возле Сейма прошла "поющая" акция за равноправие браков в Латвии

Акция прошла с 8:30 до 9:30 перед зданием Сейма. Акция была организована неформальной молодежной группой HARP в сотрудничестве с рижским квир-хором и объединением Safe Space.

Организаторы кампании подчеркивают, что, хотя закон о партнерстве, принятый 1 июля этого года, является важным шагом к повышению осведомленности общества о многообразии, он не решает ряд фундаментальных проблем, в частности, касающихся защиты прав детей в семьях однополых пар.

"Закон о партнерстве не обеспечивает полной правовой защиты, и во многих вопросах он несовершенен - ​​семьи не до конца признаны, а проблемы прав наследования до сих пор остаются нерешенными", - подчеркивают организаторы акции.

Протест направлен на построение более инклюзивного общества и введение равенства в браке.

На мероприятии выступили глава фракции "Прогрессивных" в Сейме Андрис Шуваев, борец за права семьи и адвокат Эвита Гоша и министр культуры Агнесе Лаце, а Рижский квир-хор выступил с музыкальными номерами.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!