В середине дня 20 сентября 1997 года в Иецавской волости большая толпа людей собралась в поле, чтобы собрать урожай картофеля. Почти все они были членами одной семьи. Через некоторое время к полю медленно подъехал автомобиль, водитель которого открыл окно, поднял пистолет и без малейшей жалости жестоко расстрелял семь человек. Один человек был тяжело ранен. Трое избежали смерти. Иецавская бойня потрясла и ужаснула всю Латвию того времени и до сих пор считается одним из самых чудовищных преступлений.