Несколько лет назад лишили пенсионерку квартиры и денег: один из обвиняемых задержан в Польше

Ранее программа Nekā personīga сообщала, что Элеонора Лякса жила в двухкомнатной квартире на улице Лугажу в Риге с середины прошлого века. Пенсионерка много лет проживала одна, так как ее супруг умер, а детей нет.

Первые обязательства перед Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) у Ляксы появились восемь лет назад, но тогда их удалось погасить. Ее здоровье в последние годы ухудшилось, она с трудом передвигалась, все реже выходила из дома и забывала регулярно оплачивать счета за коммунальные услуги. Два года назад обслуживающая компания RNP из-за долгов обратилась в суд, сообщает программа.

Общая сумма долга составила чуть более 1000 евро. Решение было вынесено в пользу RNP, и его исполнение перешло к присяжному судебному исполнителю Вейнбергсу.

Несмотря на то, что он имел право проверить счет должницы, на котором на момент взыскания долга было около 8000 евро, судебный исполнитель не снял деньги со счета, а выставил единственное жилье пенсионерки на аукцион, сообщает Nekā personīga.

Квартиру пенсионерки продали на открытом аукционе за 30 700 евро. При погашении долга Ляксы перед RNP судебный исполнитель должен был перечислить оставшуюся сумму на счет пенсионерки, но этого не произошло, подчеркивается в программе.

Дальняя родственница - внучка сестры, убирая квартиру пенсионерки, нашла несколько документов, в том числе вексель.