Латвийские пристав и нотариус обманным путем лишили инвалида жилья и 40 тыс. евро

Затем произошел трагический случай. Осматривая объект, мужчина упал в шахту. Он выжил, но стал инвалидом. Через несколько лет родители развелись, а в последние годы Маргарита работала за границей.

Единственным доходом отца была пенсия по инвалидности. Однако задолженность перед Rīgas namu pārvaldnieks в 2019 году достиг почти девяти тысяч евро.

Дело о взыскании долга Матмусаева перешло к судебному приставу Вайнбергcу. У него был эксклюзивный контракт на работу практически со всеми должниками Rīgas namu pārvaldnieks.

Летом 2019 года Вейнбергс обратился в суд, и квартира на улице Илмаяс была продана с аукциона за 56 тысяч евро. Рассчитавшись с Rīgas namu pārvaldnieks и забрав свою долю, судебный пристав должен был выплатить Матмусаеву оставшиеся 40 тысяч.

Но денег Матмусаев так и не увидел, ведь деньги при помощи поддельного векселя были украдены.

После выселения растерянный мужчина пытался вернуться в свой дом. В один из дней он стал бездомным без каких-либо средств к существованию.

В ограблении двух человек в особо крупном размере, совершенном в группе, обвиняют нигде не работающих Александра Сидоренко, Кристину Луценко и ее сожителя Владимира Оснача, а также судебного пристава Вейнбергса и присяжного нотариуса Ингу Муциню.

Именно Сидоренко сообщил о возможности заработка и передал уже составленные документы с поддельными подписями Ляксы и Матмусаева. В векселях было указано, что оба человека якобы заняли у Оснача и Луценко деньги, которые остались от продажи квартиры и находились на счету у пристава. Через несколько недель Лученко и Оснач прибыли к нотариусу Муцине, чтобы она подтвердила, что долг не погашен.

Хотя закон требует, чтобы нотариус уведомлял должника о долге лично (по месту жительства или по телефону), прокуратура считает, что Муцина не сообщила о долге ни Ляксе, ни Матмусаеву.

В материалах дела есть сообщения, что мошенники указали фиктивный номер телефона Матмусаева, к Ляксе же нотариус приехала, но не смогла с ней встретиться.

Nekā personīga располагает неофициальной информацией, что в тот день и в то время, когда нотариус якобы приходила к женщине, по сигналу мобильного телефона она находилась в своем частном доме в Межапарке.

У Муцини также не возникло вопросов, как нигде не работающие Луценко и Оснач могли отдать в долг потерпевшим такую сумму наличными.

Судебный пристав Роландс Вейнбергс также никогда не встречался с двумя должниками, он лишь отправлял письма, большая часть которых так и осталась непрочитанной. У пенсионера Ляксы на счету было несколько тысяч евро, но пристав не использовал их для погашения долга Rīgas namu pārvaldnieks и приступил к продаже квартиры с аукциона. Ранее он сообщил программе, что пенсионерка не сообщила ему, что на ее счету достаточно денег.

Вейнбергсу также было известно, что Матмусаев инвалид, т.к. даже после продажи квартиры пристав продолжал забирать с его счета пенсию по инвалидности.

Вейнбергс - один из самых хорошо зарабатывающих судебных приставов. Rīgas namu pārvaldnieks за пять лет одному ему передал дела на 25 миллионов евро.

Оба чиновника в настоящее время отстранены от выполнения обязанностей. Вейнбергс и Муциня категорически отрицают, что нарушили закон. Они также не согласны с утверждением, что принимали участие в мошенничестве по сговору, поскольку не знают остальных трех обвиняемых.