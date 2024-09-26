Блинкен назвал "совершенно безответственными" ядерные угрозы Путина

Госсекретарь США Энтони Блинкен резко раскритиковал новые угрозы президента РФ Владимира Путина о применении ядерного оружия. "Это совершенно безответственно, и я думаю, что многие в мире, включая Китай, ясно высказались об этом, когда он бряцал ядерным оружием в прошлом", - заявил глава американского внешнеполитического ведомства в четверг, 26 сентября, телеканалу MSNBC на заседании ООН в Нью-Йорке.

Блинкен обратил внимание на то, что Путин выступил с новыми угрозами в день заседания Генеральной Ассамблеи ООН, на котором, в том числе, шла речь о необходимости больших усилий по разоружению и нераспространению ядерного оружия, в особенности, на фоне нынешней ситуации. "Поэтому я думаю, что это будет воспринято очень негативно во всем мире", - добавил он.