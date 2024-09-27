Блок управления упавшего в Гайгалавской волости Резекненского края российского дрона типа Shahed был уничтожен, исходит из слов начальника Госпогранохраны Гунтиса Пуятса, сказанных в интервью передаче Rīta panorāma на Латвийском телевидении.
Глава Госпогранохраны раскрыл новую деталь об упавшем в Латвии российском дроне
На вопрос, способно ли оборудование, имеющееся в распоряжении Государственной пограничной охраны, противостоять беспилотнику типа Shahed, Пуятс пояснил, что в конкретном случае блок управления был уничтожен. Таким образом, не было возможности воздействовать на блок управления беспилотника и взять его под контроль.
В свою очередь для Госпогранохраны было закуплено оборудование с целью перехвата операторов и получения контроля над дронами, что возможно только в том случае, если блок управления находится в рабочем состоянии, пояснил Пуятс.
Он также рассказал, что Госпогранохрана информацию о вышеупомянутом случае получила с опозданием, в частности, когда дрон уже упал. "Мы не были вовлечены с того момента, когда он залетел в воздушное пространство", - признал Пуятс.
Однако он отметил, что ситуация была обсуждена и в нескольких случаях после этого инцидента была получена своевременная информация, когда возникали подозрения, что вблизи границ Латвии находится летательный аппарат.
На вопрос, не было ли в последние дни попыток со стороны России приблизиться к Латвии при помощи дронов, Пуятс признал, что нет. Однако эпизодически поступают сигналы о находящихся вблизи границы летательных аппаратах.
Как уже сообщалось, 7 сентября в Гайгалавской волости Резекненского края упал российский беспилотник типа Shahed. Национальные вооруженные силы Латвии следили за ситуацией, но не приняли решения ни о сбитии беспилотника, ни о поднятии в воздух дежуривших в Латвии истребителей НАТО, что вызвало критику со стороны части общества. Когда беспилотник упал, боеголовка, которая первоначально не взорвалась, была деактивирована.
После этого инцидента Министерство обороны начало консультации с союзниками, которые недавно пережили подобные инциденты.
Также было начато расследование. Первые выводы могут быть известны в начале октября, сообщили агентству LETA в Министерстве обороны.
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