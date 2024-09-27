Глава Госпогранохраны раскрыл новую деталь об упавшем в Латвии российском дроне

На вопрос, способно ли оборудование, имеющееся в распоряжении Государственной пограничной охраны, противостоять беспилотнику типа Shahed, Пуятс пояснил, что в конкретном случае блок управления был уничтожен. Таким образом, не было возможности воздействовать на блок управления беспилотника и взять его под контроль.

В свою очередь для Госпогранохраны было закуплено оборудование с целью перехвата операторов и получения контроля над дронами, что возможно только в том случае, если блок управления находится в рабочем состоянии, пояснил Пуятс.

Он также рассказал, что Госпогранохрана информацию о вышеупомянутом случае получила с опозданием, в частности, когда дрон уже упал. "Мы не были вовлечены с того момента, когда он залетел в воздушное пространство", - признал Пуятс.

Однако он отметил, что ситуация была обсуждена и в нескольких случаях после этого инцидента была получена своевременная информация, когда возникали подозрения, что вблизи границ Латвии находится летательный аппарат.