У Госпогранохраны есть современные противодроновые системы, но НВС о помощи не просили

"Как я уже говорил, как министр, отвечающий за этот сектор, я определенно считаю, оглядываясь назад и оценивая то, что мы сделали, совершенно ясно, что коммуникация - это общая ответственность министров и министерства, но это также в значительной степени ответственность министра, и, конечно, поэтому я беру на себя всю ответственность, если есть какие-то недостатки, которые были и в коммуникации. Так что это предельно ясно".

Пресс-конференция состоялась только в понедельник, поскольку потребовались дополнительные проверки. Но больше чиновники по этому поводу ничего не сказали. Многие важные детали до сих пор неизвестны.

Неизвестно, пролетел ли дрон над Краславой, Резекне или Даугавпилсом. До сих пор никто не опроверг утверждение о том, что беспилотник не попал по населенному пункту по счастливому стечению обстоятельств. Местные жители говорят, что он упал около 09:00 утра. Вызов в полицию поступил около 10:00. Спрудс уклонился от ответа, кто был первым: полиция или военные.

В прошлом году Госпогранохрана закупила системы борьбы с дронами более чем на 1,6 миллиона долларов. Вероятно, их можно было бы использовать для обнаружения и даже остановки Shahed и других военных дронов, но НВС не обратились к пограничникам за помощью.