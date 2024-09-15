Наши возможности по идентификации летающих объектов в воздушном пространстве Латвии ограничены. На этой неделе это подтвердили и командующий Национальными вооруженными силами (НВС), и министр обороны. Появление российского военного беспилотника вызвало у жителей опасения по поводу возможностей вооруженных сил. Тем временем Госпогранохрана в прошлом году закупила системы защиты от беспилотников на сумму более 1,6 миллиона. Потенциально они также могут быть использованы для обнаружения и даже остановки военных беспилотников, однако НВС не обращались к пограничной службе за помощью, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.
У Госпогранохраны есть современные противодроновые системы, но НВС о помощи не просили
Поселок Гайгалава находится в 235 километрах от столицы. По последним данным статистики, там проживает 757 человек. Утром во вторник в центре поселка тихо. За его пределами через каждые несколько сотен метров возвышаются фермерские дома. Между ними - широкие поля, а за ними - густые леса.
Обнаружить место падения дрона несложно. На заросшем бурьяном поле видны наезженные следы автомобилей, недалеко виднеются дома.
Заросли окружают небольшую яму глубиной около метра. Вокруг нее - голые, покрытые пеплом кусты. Именно здесь в субботу вечером была взорвана опасная авиабомба. Вооруженные силы зарыли ее глубже в землю. Самые крупные части были изъяты Службой военной безопасности и разведки. Единственные оставшиеся улики - мелкие осколки стекловолокна, разбросанные по земле.
Место падения российского военного беспилотника находится в нескольких сотнях метров от ближайших домов. Чтобы добраться сюда, беспилотнику пришлось преодолеть не менее 90 километров из Беларуси. Национальные вооруженные силы утверждают, что у беспилотника не было враждебных целей в Латвии, но не могут обосновать, как они пришли к такому выводу. Беспилотник не был сбит, потому что НВС действовали в соответствии с установленными процедурами, которые они не раскрывают, потому что они секретны.
В доме неподалеку наблюдается суета. Там журналисты TV3 встречают Велту, которая живет здесь уже более 70 лет. Сейчас время картофеля, и хозяйка перебирает урожай, чтобы найти поврежденный. В хозяйстве есть корова, куры и даже конь, которого используют, чтобы добраться до поселка. Место падения дрона она не видела, но слышала.
"Сначала была полиция. И именно вызвали полицию, сначала она перепутала дома - приехала к нам. После этого уехала. Тогда там в 11 часов начали работать военные. Я точно не скажу время..." - рассказала Велта.
Она рассказала, что ее старший сын ходил в ту сторону до конца дороги, и там был солдат с автоматом, который дальше не пропустил. То есть, дорога в ту сторону была закрыта. "Там тракторист не мог проехать, на мопеде ехал и его не пустили, так что дорога там была закрыта до вечера", - отметила Велта.
Ближайшие соседи - через улицу. Остальные живут дальше. Дрон упал на границе собственности Велты в 600 метрах от ее дома.
На вопрос журналистов, ощущала ли она какую-нибудь угрозу тогда, когда дрон упал, она ответила, что нет. "Если бы я видела, как он падает, что-нибудь такое могло бы быть. Но так как я не видела и только слышала, то это все... так что угрозы нет", - рассказала женщина, отметив, что взрыв был довольно сильным.
Взрыв можно было услышать и в центре поселка. Велта единственная знала, что происходит, а у других жителей поселка возникли самые разные догадки. Армия информацию не предоставляла. И мэр края узнал о произошедшем только на следующий день из СМИ.
"Я сам живу в Гайгалаве, это в 3,6 километра от места инцидента, и только на следующий день, прочитав пресс-релиз, предоставленный Министерством обороны, я узнал, что был такой инцидент на территории Резекненского края. Только особо поинтересовавшись я понял, что это буквально рядом с моим домом", - указал председатель Резекненской краевой думы Монвид Шварц.
В январе правительство утвердило новый план гражданской обороны. Согласно ему, Минобороны и самоуправление должны проинформировать жителей об опасности. Решение не сообщать было принято на собрании руководящей группы в Минобороны.
"Когда этот аппарат находится в воздухе, нам не нужно информировать население в рамках этих процедур, чтобы не создавать панику понапрасну. Потому что когда это действительно угроза, как, например, в Украине, и население находится в состоянии войны, то, конечно, население должно быть проинформировано с помощью специальной системы оповещения. Сейчас мы не находимся в состоянии войны с Беларусью, и это первый случай, поэтому гражданское население региона не было сразу оповещено", - отметил командир Национальных вооруженных сил Леонид Калниньш.
Nekā personīga поинтересовалась у министра обороны Андриса Спрудса, не видит ли он во всей этой цепочке неудачной коммуникации где-то и свою ответственность.
"Как я уже говорил, как министр, отвечающий за этот сектор, я определенно считаю, оглядываясь назад и оценивая то, что мы сделали, совершенно ясно, что коммуникация - это общая ответственность министров и министерства, но это также в значительной степени ответственность министра, и, конечно, поэтому я беру на себя всю ответственность, если есть какие-то недостатки, которые были и в коммуникации. Так что это предельно ясно".
Пресс-конференция состоялась только в понедельник, поскольку потребовались дополнительные проверки. Но больше чиновники по этому поводу ничего не сказали. Многие важные детали до сих пор неизвестны.
Неизвестно, пролетел ли дрон над Краславой, Резекне или Даугавпилсом. До сих пор никто не опроверг утверждение о том, что беспилотник не попал по населенному пункту по счастливому стечению обстоятельств. Местные жители говорят, что он упал около 09:00 утра. Вызов в полицию поступил около 10:00. Спрудс уклонился от ответа, кто был первым: полиция или военные.
В прошлом году Госпогранохрана закупила системы борьбы с дронами более чем на 1,6 миллиона долларов. Вероятно, их можно было бы использовать для обнаружения и даже остановки Shahed и других военных дронов, но НВС не обратились к пограничникам за помощью.
В ноябре 2023 года Госпогранохрана заключила контракт на сумму более 1,6 миллиона долларов с литовской компанией NT Service на закупку систем обнаружения и противодействия дронам. Это часть общей системы охраны границ между странами Балтии и Финляндии – так называемой дроновой стены.
В первую очередь их используют для охраны границ – для выявления контрабанды. Последний контрабандист был арестован на этой неделе. Инструменты предназначены для перехвата пилотируемых летающих роботов. Глава Госпогранохраны допускает, что его также можно использовать для идентификации военных разведывательных дронов. О других этого не скажешь, поскольку на практике это не проверено.
По словам главы Госпогранохраны генерала Гунтиса Пуятса, эти системы воспринимают пилотируемые дроны. "Эти типы не являются пилотируемыми дронами – они имеют запрограммированный маршрут и летят по своему маршруту, и повлиять на них такими средствами затруднительно. Не проверено на практике, я это так скажу, со стороны пограничника. Если бы мы узнали, думаю, мы бы проверили свои способности и в реальных условиях", - отметил он, подчерткнув, что НВС за помощью к пограничникам не обращались.
У Погранохраны есть системы, но опять же, в первую очередь, за прямые нарушения воздушного пространства, особенно если говорить больше о военных объектах, несут ответственность НВС.
Во вторник на созванном президентом заседании Совета национальной безопасности обсуждался вопрос служебного сотрудничества. Министр внутренних дел будет поощрять более тесное сотрудничество с погранохраной.
"Насколько мне известно, министр внутренних дел обратится к господину Спрудсу с предложением, что можно развить и какие возможности МВД должно учитывать при решении этих задач. На следующий вторник запланировано совещание, на котором госсекретари МВД и Минобороны, командующий НВС и я соответствующим образом обсудим эти вопросы", - сказал Пуятс.
Военные и политические эксперты подчеркивают: этот случай хоть и первый, но не последний. Министр обороны призывает жителей, если они увидят дрон, сообщать в Госполицию.
Как дрон сюда попал, расследует Служба военной безопасности и разведки (MIDD). Командир НВС Калниньш не смог ответить на вопрос Nekā personīga о том, сколько времени займет проверка. MIDD отказался от интервью, поскольку начальника нет в Латвии.
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